Forenziki nazaj v mesto greha

Na kraju zločina so iskali in zbirali sledi. Od očitnejših odtisov avtomobilskih gum, čevljev ali tulcev nabojev do najdrobnejših, ki zlahka uidejo površnemu in neukemu očesu, kot so skoraj nevidna vlakna ali pa le milimeter ali dva veliki delčki plastike ali morda stekla. To so bili prvi koščki, s katerimi so forenziki v laboratoriju nato začeli sestavljati, kaj se je zgodilo, svoj del pripovedi pa so jim povedali tudi vzorci razpršenosti krvi in vrste poškodb na žrtvah. Z znanstvenim pristopom so razrešili tudi najbolj zapletene zločine in hkrati sodnomedicinski poklic prikazali kot nekaj neizmerno priljubljenega. Serija Na kraju zločina, ki sledi skupini forenzičnih strokovnjakov, ki se proti zločinom borijo iz laboratorija (delno pa tudi s terena, kjer zbirajo dokaze), je leta 2000, ko je prišla na male zaslone, hipoma osvojila svet. Zavihtela se je med elito najbolj gledanih dramskih serij s tudi 25 milijoni gledalcev na epizodo na njenem vrhuncu. Prepričala pa je tudi kritiško srenjo, ki jo je kar 39-krat ovenčala z emmyjevsko nominacijo, medtem ko je domov odnesla šest kipcev. In ker je železo treba kovati, dokler je vroče, so njeni ustvarjalci ustvarili še druge različice serije ter ob originalnih mojstrih iz Las Vegasa postregli še s serijami, ki so sledile delu miamijskih in newyorških forenzikov ter na koncu še strokovnjakom, ki se borijo proti kibernetičnim zločinom. A nobena izmed spin-off serij ni dosegla uspeha originalne zasedbe Na kraju zločina, ki se je vrtela med letoma 2000 in 2015. Prav ta pa se zdaj vrača, z njo pa nekaj prvotnih igralcev.

Obetajo si uspeh

Leta 2015 so po 15 sezonah ljubitelji lasvegaških forenzikov pogledali še sklepno epizodo. Slabo leto pozneje pa se je poslovila kar celotna franšiza, ki jo je ustvarila televizijska mreža CBS. A televizijski forenziki tedaj še niso rekli zadnje besede, morda tudi zato, ker se je ta znanost v prihodnjih letih še precej razvila in dodelala. »V minulih sedmih letih je tehnologija, s katero se predstavniki zakona borijo proti zločinom, močno napredovala. In ko to združimo s pripovedovanjem, ki je zaznamovalo serijo Na kraju zločina, nas čaka nekaj odličnega. Komaj čakam, da bomo sledili novi ekipi v tem, v čemer so najboljši – v sledenju dokazov,« je Kelly Kahl, glava televizijske mreže CBS, napovedala vrnitev serije Na kraju zločina: Las Vegas. In dodala, da je prihajajoči projekt še bolj poseben, ker se vračajo tja, kjer se je vse začelo – v Las Vegas.



Šlo naj bi za omejeno serijo, čeprav ni dvakrat reči, da bo sledilo več sezon. Kajti ustvarjalci si že obetajo precejšen uspeh, sploh ker se pred kamere vračajo nekateri naši stari znanci. Vrača se namreč William Petersen, ki je kot Gil Grissom devet sezon vodil lasvegaški sodnomedicinski laboratorij, sicer pa bil tudi izjemen strokovnjak v poznavanju insektov in tega, česa vsega nas ti lahko naučijo o zločinih. Laboratorijsko haljo Sare Sidle si bo vnovič nadela Jorja Fox, v vlogi tehnika Davida Hodgesa pa se vrača Wallace Langham. Tem poznanim obrazom se bodo pridružili nekateri novi, med njimi Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez in Mandeep Dhillon. Zgodba se bo začela tam, kjer so se junaki poslovili pred sedmimi leti, a z novimi izzivi. Ne le osvajanje novih tehnik in razreševanje zločinov v Las Vegasu, na nitki bo menda celo obvisel obstoj samega forenzičnega laboratorija.



Prvotno so pri CBS želeli priljubljene strokovnjake vrniti na male zaslone že lani, ko so praznovali 20 let franšize, a jim jo je zagodla pandemija. Točen novi datum premiere še ni znan, a prvo epizodo naj bi gledali že letos.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: