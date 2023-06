Filmski zvezdnik bo pri 83 letih spet oče, bodoča mamica mlajša 54 let

Pred manj kot enim mesecem je Robert de Niro povzročil vročično vznemirjenje, o katerem tabloidi niso mogli nehati pisati. Pri 79 letih je sedmič postal oče, tokrat mu je otroka povila mlajša ljubimka Tiffany Chen. Zdaj pa se bo klubu osivelih očetov pridružil še njegov dolgoletni filmski kolega in prijatelj Al Pacino, ki je de Nira še prekosil, oče bo namreč postal pri 83 letih, čez približno mesec bo namreč rodila njegova ljubica Noor Alfallah. Ta je z 29 leti mlajša od zvezdnikove prvorojenke Julie, ki jih danes štej 33, ter nekoliko starejša od 22-letnih dvojčkov Antona in Olivie, ki sta se rodila iz Pacinove ljubezni z igralko Beverly D'Angelo.

Zaljubljenca naj bi se otroka razveselila že čez en mesec.

Pacinova romanca z izraelsko igralko Meital Dohan je 2020. po dveh letih razpadla, ker temnolasa lepotica ni več mogla prenašati 39-letnega starostnega prepada med njo in sicer karizmatičnim, a veliko prestarim ljubimcem. »Težko je biti s tako starim moškim, tudi če je ta Al Pacino,« je dejala in še pripomnila, da ji je šlo malce v nos, ker je ni razvajal. Kupoval naj bi ji namreč le cvetje.

Starostna razlika pa menda ne bo naredila razkola med njim in Noor. »Razlika v letih zanju ni težava, čeprav je Al starejši od njenega očeta,« je dejal vir in dodal, da se Noor pretežno videva z zelo bogatimi starejšimi moškimi. Prej je bila v razmerju z Mickom Jaggerjem, nato je ljubimkala z Nicholasom Berggruenom. S Pacinom je uradno od lani, na romantičnih večerjah in sprehodih pa so ju videvali že prej. Iskrice naj bi menda zaprasketale že med pandemijo.

54 let razlike je med njima.

Zlobni jeziki seveda opletajo, da se je črnolasa 29-letnica zapletla z njim zgolj zaradi njegovega premoženja, to je ocenjeno na 112 milijonov evrov. A Noor ne potrebuje denarja svojega izbranca, prihaja namreč iz bogate ameriško-kuvajtske družine. Odraščala je v razkošju petičnega Beverly Hillsa. Po študiju filma je postala filmska producentka, zdaj je podpredsednica Sonyjeve produkcijske hiše Lynda Obst Productions. Denarja ji torej ne manjka, kar nenehno potrjuje z razkazovanjem na instagramu.

»Vseeno mi je za najino razliko v letih. Srce ne vidi, srce le čuti,« je dejala o svoji ljubezni z Mickom Jaggerjem, s katerim se je zapletla pri svojih 22, ko jih je imel frontman kultne skupine The Rolling Stones že 74. »To je bilo moje prvo resno razmerje. Imela sva se lepo.« Po koncu dvoletne romance se je govoričilo, da je novo ljubezen našla v Clintu Eastwoodu. A je pojasnila, da je Clint le družinski prijatelj. Se je pa 2018. začela videvati z danes 61-letnim milijarderjem Nicolasom Berggruenom, v istem obdobju je šla tudi na več zmenkov z 51-letnim filmarjem Elijem Rothom. Pristala je v Pacinovem naročju.

Mamice v pričakovanju prav nič ne moti, da je njen zvezdniški izbranec starejši od njenega očeta. FOTO: Osebni arhiv

Hollywoodski težkokategornik je oče prvič postal pri 49 letih, ko se mu je iz razmerja z učiteljico igre Jan Tarrant rodila prvorojenka Julie. Tej sta 12 let pozneje sledila dvojčka, ki ju je dobil v sedemletnem razmerju z igralko Beverly D'Angelo. »Sem odgovoren oče. Sem del njihovih življenj.«