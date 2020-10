Filmski Thor tudi zaščitnik živali

PRESS RELEASE Kot božanski bojevnik Thor jemlje dih. FOTO: Press Release

Od aprilske premiere na Netflixu so film Extraction gledali že v okoli 90 milijonih domov po svetu.

Svet je navdušil kot vzvišen in pokončen božanski bojevnik, ki vihti magično kladivo. A čeprav sovlogo nordijskega boga Thora najverjetneje prinesle njegove izklesane mišice in nebeško modri pogled, ima postavni Avstralec s svojim filmskim superjunakom, v katerega se je prelevil že osemkrat, še precej več skupnega. V obeh namreč utripa junaško srce.A če je Thor reševal človeštvo, je hollywoodski zvezdnik zdaj pomagal tasmanskim vragom, sicer avstralskim endemitom, ki so živeli le še na Tasmaniji, da so se po več tisoč letih spet vrnili v svoj pravi dom. Na celinsko Avstralijo.Avstralija si je ta teden zaslužila zaznamek v zgodovini. Tamkajšnji okoljevarstveniki so namreč pod okriljem organizacije Aussie Ark v divjino po 3000 letih vrnili tasmanske vrage. Med ljubitelji narave in živali, ki so sospisali ta pomembni podvig, pa sta bila tudi Chris in njegova žena. »Nastavili smo pasti, da jih ujamemo, nato pa jih bomo izpustili v divjino,« je v dneh, ki so vodili k ponedeljkovi prelomnici izpusta, povedal Chris, ki si je kariero sicer ustvaril v Hollywoodu, a ker njegovo srce v resnici nikoli ni zapustilo dežele tam spodaj, se je ponosni Avstralec že pred šestimi leti preselil nazaj v svojo domovino in si tam ustvaril dom.Tasmanske vrage sta zvezdniška zakonca pomagala ujeti. Poleg pa sta bila tudi ob zgodovinskem trenutku, ko so v bližini Sydneyja odprli vratca kletki podobne pasti in male živali vražjega krika izpustili na svobodo. Še več, bila sta med tistimi, ki sta prva odprla vratca. »Kot superjunak je sicer bolj vajen reševati svet, a je zdaj uporabil svoje moči, da nam je pomagal vrniti ikonično avstralsko živalsko vrsto,« se je kot požar širilo po twitterju in pristalo med avstralskimi najbolj vročimi novicami.Ta teden je naredil vse, da ne bi o že tako ogroženi živalski vrsti kmalu brali le še v knjigah. Že pred dvema letoma pa je postal junak v očeh mladega indijskega igralca, ki mu je avstralski zvezdnik spremenil življenje. Iz mizerije in depresije v nekaj precej boljšega in vrednejšega živeti. »Moje življenje prej je bilo neprimerljivo drugačno od mojega življenja zdaj. V šoli so me ustrahovali, ljudje so me poskušali poteptati, vsak dan sem se domov vračal v joku.«Nato pa je prišlo snemanje filma Extraction, v katerem je Hemsworth v vlogi plačanca moral rešiti sina indijskega mamilarskega barona v podobi danes 16-letnega Rudrakša. »Ves čas snemanja me je vodil, mi svetoval, bil moj mentor,« kar pa se ni končalo, ko je bil film že končan. Megazvezdnik je namreč še vedno v stiku z mladim indijskim igralcem, ki se nanj obrne vselej, ko je v stiski ali potrebuje nasvet. »Ko ne vem več, kako naprej, in potrebujem nasvet, se obrnem nanj. Moj idol je, iz mene zna potegniti tisto najboljše.«Seveda pa mu na pomoč ne priskoči le v zagatah osebne narave, zaradi Hemswortha je Rudrakš napredoval tudi kot igralec. »Pomagal mi je izpiliti nekatere igralske tehnike, me podučil v umetnosti dialoga, moduliranja glasu, kdaj med vrsticami narediti premor.«