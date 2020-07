Filmski svet zapustil uničevalec mitov

REUTERS PICTURES Pri franšizi Vojna zvezd je upravljal robot R2-D2. FOTO: Mario Anzuoni Reuters Pictures

V Hollywoodu so ga bolj častili za kamero kot pred njo.

Mladi Yoda

2005.

se je pridružil ekipi Uničevalcev mitov.

Avstralsko-ameriška oddaja Uničevalca mitov (Mythbusters), ki so jo snemali med letoma 2003 in 2018, je še posebno priljubljena med radovedneži, ki jih zanima znanost. Njena rdeča nit je preverjanje različnih urbanih mitov, legend in zgodb s poskusi. Glavna junaka oddaje sta tako med drugim že preverjala, ali je mogoče voziti z motorjem po vodi, kot nam prikazujejo v akcijskih filmih, in ali je mogoče narediti svečo iz ušesnega masla, kot prikazuje priljubljeni animirani film Shrek.Ta in še več nenavadnih poskusov so oddaji prinesli številne zveste gledalce, ki niso zamudili nobenega predvajanja na Discovery Channelu, oddaja pa je postala in vse do danes ostala legendarna. Eden od voditeljev, ki so razbijali mite, je bil inženir strojništva in strokovnjak za robotiko. Nadarjeni strojnik se je seriji pridružil v tretji sezoni in bil del njene ekipe med letoma 2005 in 2014. Gledalcem se je prikupil s svojo iznajdljivostjo, ekipi s svojim mehkim značajem.Ta teden je ene in druge pretresla žalostna vest, da je voditelj za vedno zaprl oči. Smrt je povzročila možganska anevrizma, ki ga je, veliko prezgodaj, pri komaj 49 letih, poslala na oni svet. Televizijska mreža je tako trenutno ovita v črnino. »Srce se nam trga ob žalostni novici o Grantu. Bil je pomemben člen naše Discovery družine in resnično čudovit človek. V mislih in molitvah smo z njegovo družino,« so sporočili.Za Imaharo žalujejo tudi nekdanji sodelavci iz Uničevalcev mitov. »Nimam besed. Izguba je prevelika. V zadnjih 22 letih sem bil skupaj z Grantom Imaharo član dveh velikih družin. Grant je bil zares briljanten inženir, umetnik in voditelj, a tudi velikodušna, neproblematična in nežna osebnost. Delati z njim je bilo zelo zabavno. Pogrešal ga bom,« je o nekdanjem sodelavcu zapisal njegov sovoditelj iz Uničevalcev mitovVodenje Uničevalcev mitov pa ni bil edini Imaharov dosežek v zabavni industriji.Nastopal je tudi v Netflixovi seriji White Rabbit Project, kjer je znova sodeloval s kolegoma iz Uničevalcev mitov,in, Hollywoodu pa se je vtisnil v spomin predvsem s svojim delom za kamero. Tako je pred kratkim ustvaril robota mladega Yode za potrebe istoimenske serije. Gre za otroško različico kultnega modreca iz najslavnejše znanstvenofantastične franšize Vojna zvezd. Serija prikazuje Yodo v mladih letih. Bil je tudi eden od peščice tistih, ki so znali upravljati robot R2-D2 iz franšize Vojna zvezd.