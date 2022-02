Filmski svet žaluje, umrla je slovita igralka

V 91. letu starosti je danes umrla italijanska filmska igralka Monica Vitti. Novico o smrti igralke, ki je ob Albertu Sordiju veljala za kraljico italijanskih filmskih komedij, je sporočil italijanski politik, novinar, pisatelj in režiser Walter Veltroni, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.

Monica Vitti se je rodila 3. novembra 1931 v Rimu kot Maria Luisa Ceciarelli. Kot edina ženska se je umestila med velikane italijanske filmske komedije, kot so bili Sordi, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman in Nino Manfredi, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Ob Gini Lollobridgida in Sophii Loren je bila ena najuspešnejših igralk 60. let prejšnjega stoletja. V tistem času je igrala v mojstrovinah režiserja Michelangela Antonionija – filmih Avantura, Noč, L'eclisse in Rdeča puščava. Leta 1974 je zaigrala v nadrealistični groteski Luisa Bunuela Fantom svobode.

Po pisanju agencije Ansa je med drugim zaigrala ob igralcih, kot so bili Mastroianni, Alain Delon, Richard Harris, Terence Stamp, Michael Caine in Dirk Bogarde.

Leta 1984 je na Berlinalu prejela srebrnega medveda za vlogo v zakonski drami Flirt, ki jo je režiral Russo. Leta 1995 pa je prejela zlatega leva za življenjsko delo na beneškem filmskem festivalu.

Zaradi slzheimerjeve bolezni se je leta 2001 umaknila iz javnega življenja.