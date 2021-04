Filmski svet v šoku: umrla je slavna igralka (52)

Umrla je priljubljena igralka. Zvezdnica serije Peaky Blinders in filmov o Harryju Potterju je umrla po bitki z rakom, ki jo je bila na skrivaj. Da je bil rak zanjo usoden, je danes potrdil njen mož. Razkrili so še, da je umrla doma, obkrožena s prijatelji in z družino.Njen mož, zvezdnik serije Homeland, je zapisal: »Z žalostjo sporočam, da je po junaški bitki z rakom lepa in mogočna ženska Helenn McCory umrla.« Dodal je, da je umrla tako pogumno, kot je tudi živela. »Tako zelo jo imamo radi in srečni smo lahko, da je bila v naših življenjih. Žarela je tako svetlo. Pojdi zdaj, mala, v zrak in hvala.«McCrory in Lewis sta se poročila leta 2007, leta 2003 pa sta se srečala in zaljubila na setu Five Gold Rings. Imata hčerko(14) in leto dni mlajšega sina. Igralka je bila zadnjič v javnosti opažena prejšnji mesec, ko se je pojavila v oddaji Good Morning Britain.