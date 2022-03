Filmski svet v šoku: umrl je oskarjev nagrajenec

V 72. letu starosti je v nedeljo umrl ameriški igralec William Hurt. Z oskarjem nagrajeni igralec je pustil neizbrisen pečat v filmih, kot so Otroci manjšega boga, TV dnevnik in Poljub ženske pajka. Za zadnjega je zlati kipec leta 1986 tudi prejel.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da družina Hurt objokuje smrt Williama Hurta, ljubljenega očeta in z oskarjem nagrajenega igralca, 13. marca 2022, teden dni pred njegovim 72. rojstnim dnem,« je v izjavi sporočil igralčev sin Will. »Umrl je po naravni poti, v miru, ob družini,« so še zapisali.

Tudi iz produkcijske hiše Stevena Spielberga Amblin Entertainment so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili novico o smrti. Hurt je v Spielbergovem filmu A.I. Umetna inteligenca (2001) zaigral v vlogi profesorja Hobbyja. »Kot igralec je William črpal od znotraj in navzven projiciral človeškost svojih likov. Hvala ti, William, da si nam s svojimi vlogami dosledno kazal, kje se rojevajo sanje: v srcu,« so še zapisali.

William Hurt. FOTO: Phil Mccarten, Reuters

Bogata kariera

Hurt se je rodil leta 1950 v Washingtonu. V 80. letih preteklega stoletja je predstavljal enega osrednjih igralskih obrazov Hollywooda, ko je v treh letih zapored nanizal nominacije za oskarja za glavno moško vlogo. Leta 1986 ga je prejel za Poljub ženske pajka za vlogo zapornika v brazilskem zaporu, v naslednjih dveh pa je prejel še nominaciji za filma Otroci manjšega boga in TV dnevnik.

Od tedaj naprej ga je bilo mogoče redno videvati na velikih platnih, najpogosteje v odmevnih ameriških filmih. Nastopil je v že omenjenem filmu A.I. Umetna inteligenca, v Senci preteklosti (2005) režiserja Davida Cronenberga, Siriani (2005) Stephena Gaghana ter v filmu V divjino (2007) Seana Penna.

Četrto in zadnjo nominacijo za oskarja je Hurt prejel za stransko vlogo mafijskega šefa Richieja Cusacka v filmu Senca preteklosti.

V zadnjem desetletju ga je spoznalo tudi mlajše občinstvo, saj je vstopil v zasedbo univerzuma superjunakov studia Marvel. Kot Thaddeus Ross je najprej nastopil v filmu Neverjetni Hulk (2008), isti lik pa je nato upodobil še v filmih Stotnik Amerika: Državljanska vojna (2016), Maščevalci: Brezmejna vojna (2018), Maščevalci: Zaključek (2019) in nazadnje še v Črni vdovi (2021).

Njegov ugled se je po pisanju dpa zamajal, ko ga je Marlee Matlin, soigralka iz filma Otroci manjšega boga, s katero sta bila nekaj časa v zvezi, obtožila fizične in čustvene zlorabe. Igralec se je opravičil za »vse bolečine, ki jih je povzročil.«