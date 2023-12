Slavni igralec je umrl v 82. letu starosti, razkriti njegovi zadnji trenutki

V 82. letu starosti je umrl slavni britanski igralec in režiser David Leland. Gledališki, filmski in televizijski zvezdnik je bil ob smrti v krogu družine, navajajo britanski mediji.

Njegova kariera je trajala več kot pet desetletij, najbolj znan pa je po filmu Wish You Were Here iz leta 1987, ki ga je režiral in zanj napisal scenarij.

Za seboj je pustil ženo, štiri hčere, sina in šest vnukov.