Filmski rekviziti kot vroče žemljice

Na prodaj tudi vesoljsko plovilo

Kdo bi se napravil v pravega Dartha Vaderja? FOTO: Reuters

500

tisoč evrov naj bi iztržilo plovilo Nostromo.

Top Gun je spet v igri, konec leta prihaja na velika platna težko pričakovano nadaljevanje, a ne glede na njegov uspeh bo prvi film ostal v najdragocenejšem spominu ljubiteljev hollywoodske junaške akcije, v kateri je blestel drzni Maverick. Prav zato ni dvoma, da bo konec avgusta veliko zanimanja pritegnila čelada, ki jo je med pilotiranjem reaktivnega lovca nosil, na dražbi v Los Angelesu pa bodo na prodaj še številni drugi zanimivi filmski rekviziti.Čelada naj bi (s kisikovo masko vred) po pričakovanjih občutno presegla znesek 75.000 evrov, vrednost pa ji nedvomno dviguje podatek, da je bila izdelana Cruisu po meri in da nosi podpis Maverick (mimogrede, na tržišču so se že znašle replike čelade, ki jo Maverick nosi v novem filmu), velik izkupiček pa pripisujejo tudi rokavicam, ki jih je Rocky Balboa uporabljal leta 1976. Gorečim zbirateljem bodo ponudili tudi trimetrsko vesoljsko plovilo Nostromo iz Osmega potnika, zanj naj bi iztržili celo pol milijona; plovilo je bilo doslej v lasti člana snemalne ekipe, pred 15 leti pa so ga našli ovitega v plastiko na vrtu za hišo in ga obnovili za prodajo, poroča STA.Pozornost bo nedvomno pritegnilo orožje, ko se je junačil kot Indiana Jones, in pa, ko je upodabljal Joseyja Walesa. Indiana Jones bo odstopil tudi originalni bronast medaljon boga sonca Raja, s katerim najslovitejši arheolog v Lovu za izgubljenim zakladom razkrije lokacijo skrinje zaveze; zaslužil bo okoli 160.000 evrov.Zanimiv bo svetlobni meč, ki ga je v filmu Vojna zvezd: Epizoda II. – Napad klonov uporabljal, pa kamera legendarnega, ki jo je uporabil pri Vrtoglavici 1958., na prodaj bo tudi celotna oprema Dartha Vaderja.