Filmski morilki je grozil z masakrom

Mrežni napadi

Kot psihopatska morilka je sejala grozo in smrt. FOTO: bbc

S slavo in priljubljenostjo lahko pridejo tudi temne reči. FOTO: Jeff Spicer/getty Images

Izumila je sto in en način, kako koga pokončati. In je v tem vsakokrat uživala. Dovolj je bil en sam čudaško prazen pogledv vlogi neuravnovešene morilke Villanelle v seriji Ubij Eve, da je njena žrtev v hipu vedela, da je pot prekrižala psihopatki, ki ne pozna milosti, ter da bodo njene prazne oči zadnje, kar bo še videla. A če je bila Jodie pred kamerami vselej samozavestna, neizprosna in samotarska čudakinja, ki je nič in nihče ne vrže iz tira, kaj šele, da bi ji kaj nagnalo strah v kosti, je igralka v resničnosti drugačna. Prizemljena, mirna, družina in zasebnost pa sta zanjo na prvem mestu. In da je odklon od njenega televizijskega alter ega, ki seje grozo in smrt, zdaj popoln, je Jodie postala še tarča in žrtev, ki trepeta za življenje. »Prihajam v Anglijo, da ustvarim pokol!« je le eno izmed grozilnih sporočil s smrtjo, ki jih je v zadnjih tednih dobila angleška lepotička, in se je zaradi njih začela bati že skoraj celo lastne sence.Kot se za mlado zvezdnico v sodobnem času, ko živimo sočasno v resničnosti in na spletu, spodobi, je bila tudi Jodie na družabnih omrežjih precej dejavna. Redno je objavljala fotke in misli, komentirala objave drugih in tako svojim oboževalcem dajala občutek, da so vsaj na daleč in posredno del koščka njenega življenja. Sedmega junija pa sta nenadoma zavladala mrtvilo in molk. Brez slovesa in razlage se je Jodie, vsaj za splet, ugreznila v zemljo. »Britanska policija je 30. junija kontaktirala francosko in jo prosila, naj zadevo razišče. Preiskava vključuje grožnje in nadlegovanje Jodie Comer in njene družine, tako prek družabnih omrežij kot elektronske pošte,« pa je skrivnost, ki je tičala za igralkinim izginotjem z družabnih omrežij, nekoliko osvetlil policijski vir iz francoskega mesta Roubaix. Prav od tam namreč prihaja moški, ki je zaradi angleške igralke izgubil pamet ter si, tako so vsaj govorila njegova sporočila, zadal, da jo spravi s tega sveta.Spletno kampanjo sovražnega nadlegovanja, z ostmi, naperjenimi proti Comerjevi, je za zdaj neimenovani 44-letni Francoz začel na začetku junija, njegove grožnje in bruhajoča sovražnost pa so se iz dneva v dan stopnjevale. Začel je po družabnih omrežjih, tudi na instagramu, kjer ima emmyjeva nagrajenka 1,8 milijona sledilcev (precej velik bazen potencialnih zalezovalcev torej). Nato se je dokopal še do naslova zvezdničine spletne pošte, grožnje pa razširil na njeno družino. Postalo je tako hudo, da Jodie ni zgolj obvestila policije, temveč so se v njen primer vpletli tudi računalniški preiskovalci in se postopno dokopali do IP-naslova njenega zasledovalca. To jih je pripeljalo v Francijo in se je vmešala še francoska policija, »grožnje so bile nadvse skrb vzbujajoče«.Igralka je dober mesec in pol trepetala in živela v strahu, ki se je nekoliko zmanjšal, ko so oboroženi predstavniki francoske policije vdrli na osumljenčev dom, mu zasegli vso tehnološko opremo, njega pa aretirali. Zalezovalčeve računalnike še vedno preiskujejo in prečesavajo strokovnjaki, srhljivi oboževalec pa je pridržan proti varščini. Čeprav ta trenutno nikakor ne more do tarče svoje sovražne obsedenosti, je Comerjeva vseeno precej zaostrila svoje osebno varovanje. Francoski preiskovalni organi naj bi jo redno obveščali o poteku in napredku preiskave. Njena groza je očitno nekoliko manjša, saj se je po zanjo nenavadno dolgi internetni odsotnosti zdaj spet začela oglašati. Vendar precej bolj omejeno in nadzorovano kot prej, s popolnim nadzorom nad tem, kdo se lahko odziva na njene objave.