Filmski kaskaderki Sarah slavo prinesel YouTube (FOTO)

Ko je Francozinja Sarah Lezito pri 13 letih začela eksperimentirati z motorji, si ni nikoli predstavljala, da bo nekoč postala kaskaderska dvojnica največjih hollywoodskih zvezdnic.

Hči vinogradnika, ki je danes stara 32 let, je denimo kar dvakrat nastopila namesto Scarlett Johansson, in sicer v filmu Maščevalci 2 in Črna vdova. Obenem je nastopila še v 10 drugih filmih, med drugim v Batmanu.

Trenira na osebnem poligonu.

9,5 milijona sledilcev ima na Instagramu, več kot Marc Marquez.

Iz Šampanje v Hollywood

Lezitova je ena redkih kaskaderk na motorjih, svetovno prepoznavnost pa je dosegla s pomočjo svojih družbenih omrežij, na katerih je objavljala svoje vragolije. Njena izjemna spretnost na dveh kolesih jo je iz mirnih vinogradov v bližini Épernaya, mesta v Šampanji na severovzhodu Francije, ki je eno glavnih središč proizvodnje šampanjca, ponesla vse do Hollywooda.

Svoje dih jemajoče trike – od stoje na sedežu 200-kilogramskega kromiranega rdečega kawasakija do akrobacij na krmilu – izvaja na osebnem vadbenem poligonu. »To je moj tempelj,« je za AFP povedala po vadbi. »Ljudje mislijo, da delam, a zame je to predvsem sprostitev.«

Tudi stoje na motorju ni problem.

Dokler bo uživala na motorju, bo nadaljevala, pravi Sarah Lezito.

Njena pot se je torej začela povsem amatersko, brez motorističnega zaledja. »Od očeta sem si sposodila štirikolesnik, ki ni bil namenjen športu, temveč za kmetovanje, in sem se po polju začela voziti po zadnjih kolesih,« je v smehu opisala svoje začetke. Z objavljanjem svojih trikov na YouTubu je postopoma pritegnila pozornost. Prelomni trenutek je bil marca 2013, ko je objavila video z naslovom One out of Billion Girls, ki jo je pripeljal do ekipe filma Avengers 2. Kmalu zatem je opustila študij vinarstva in odletela v Južno Korejo, kjer je snemala kaskaderske prizore namesto Scarlett Johansson. Ker se je hitro prilagodila, se je z novim poslom začela ukvarjati profesionalno in sledile so vloge v filmih, kot so Inferno, Millennium in Batman z Zoe Kravitz. Osebno je spoznala vse igralke, namesto katerih je nastopila.

Lezitova se je v filmu Bad Girl, ki sicer ni nikoli izšel, morala zapeljati skozi plamene. »Na papirju se sliši enostavno, a nisem imela čelade,« se spominja prizora. Zgodili pa so se tudi padci. Po hudem, med snemanjem Morilca Davida Fincherja leta 2023, ji je počila čelada in pristala je na urgenci zaradi poškodbe glave, nato pa sklenila vzeti premor. »To me je prisililo k razmisleku,« je priznala in dodala, da je začasno postavila hollywoodsko kariero na stranski tir.

Danes se posveča predvsem svoji spletni skupnosti – na Instagramu ima namreč 9,5 milijona sledilcev, kar je dva milijona več kot zvezdnik motoGP Marc Márquez, na vseh omrežjih pa ima več kot 30 milijonov sledilcev. Njen garažni studio, kjer sama popravlja okoli 10 motorjev, je hkrati prostor za snemanje. »Dokler bom uživala na motorju, bom nadaljevala,« je sklenila z nasmeškom.