Filmski junak na sodišče zaradi nasilja

Zvezdnik ​Jonathan Majors bo moral zaradi domačega nasilja konec prihodnjega meseca pred sodišče in dokazati svojo nedolžnost. Tako je odločil sodnik Michael Gaffey, potem ko je hollywoodskega igralca obtožila njegova bivša partnerica Grace Jabbari. Jonathan je hotel, da bi newyorško sodišče vse obtožbe ovrglo, a mu ni uspelo. Sodnik je po tehtanju dokaznega gradiva sklenil, da je tožilstvo predložilo več kot dovolj dokazov, in kot prvi dan sodnega procesa razpisal 29. november.

Zvezda je začela zahajati po 25. marcu

Zaradi filmov Creed III in Ant-Man in Osa: Kvantomanija je Majors postal vzhajajoča zvezda filmskega sveta, a ta je začela hitro zahajati po 25. marcu, ko je Grace policiji prijavila, da jo je filmski junak napadel in celo davil. Obtožbe o davljenju je uspelo igralčevi odvetnici Priyji Chaudhry ovreči, ne pa tudi obtožb za nasilno grabljenje in nadlegovanje.

Modrice, zlomljen prst, raztrganino za ušesom in buško na glavi je odnesla iz razmerja z igralcem.

Sojenje bi se znalo spremeniti v medijski cirkus, saj nekdanja zaljubljenca že od pomladi valita krivdo drug na drugega. Majors je namreč bivši vrnil milo za drago, češ da je bila nasilnica v resnici ona. Poleti je vložil uradno pritožbo in zahteval njeno aretacijo, a je tožilstvo zdaj sklenilo, da proti njej ne bo spisalo obtožnice.

V policijskem poročilu o marčevskem dogodku piše, da ga je sprožilo sporočilo na igralčevem telefonu. Jonathan in Grace sta bila v avtomobilu, ko je pisk naznanil novo sporočilo. »Želim si, da bi te zdaj poljubljala,« so se izpisale besede neznanke, ki jih je zagledala tudi Grace.

Odvetnica trdi, da ga je napadla Jabbarijeva

Hotela je zgrabiti telefon očitno nezvestega ljubimca, v tistem pa ji je – kot piše v policijskem poročilu – Majors zvil roko in ji prisolil klofuto. Ko je poskusila izstopiti, jo je potegnil nazaj v avto. Jabbarijeva se je ob tem poškodovala, imela je zlomljen prst, modrice po telesu, raztrganino za ušesom in buško na glavi. Tako je incident opisala Jabbarijeva in ga podkrepila s fotografijami iz bolnišnice. Igralčeva odvetnica trdi, da je njen slavni varovanec nedolžen in da ga je napadla Jabbarijeva.