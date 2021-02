Filmar spanju zlorabil tudi lastno hčerko

Italijanska igralka se spominja le, da se je gola zbudila v režiserjevi postelji. FOTO: Osebni Arhiv

Režiser Rob Cohen se otepa obtožb spolnega nasilja.

Spominja se poljuba na lice. Nato pa se je zavedela šele v Robovi postelji, gola, s filmarjevo glavo med svojimi nogami in njegovimi prsti v sebi.

Hčer vodil k prostitutkam

Bila sem še zelo majhna, ko je moje telo izrabljal za spolno potešitev.

Njen glas je bil eden tistih, ki so pokopali. Italijanska igralkaje bila namreč ena prvih, ki so si drznile javno pokazati nanj in tedaj enega najvplivnejših hollywoodskih producentov obtožiti spolne zlorabe. Zdaj pa je puščico s podobnimi obtožbami uperila proti režiserju, trdeč, da jo je omamil in posilil pred skoraj dvema desetletjema, ko je obinpod Cohenovo režijsko taktirko zaigrala v akciji xXx - Trojni X.A čeprav sega napad v leto 2002, je spregovorila šele zdaj - zato ker v Hollywoodu ni želela zanetiti še ene nevihte, in tudi zato, ker ni natanko vedela, kaj se je zgodilo. »Šele pozneje, ko mi je prijateljica razložila in pojasnila učinke droge GHB, sem sestavila sestavljanko,« pravi Asia, ki je še zadnjo spodbudo, da razkrije bolečo resnico, dobila, ko sta proti Cohenu spregovorili drugi dve ženski, njegovi žrtvi, med tema tudi režiserjeva hči.Svojo temačno in bolečo izkušnjo s Cohenom je morda natančneje opisala v prihajajoči avtobiografiji Anatomy of a Wild Heart, ki bo že kmalu prišla v italijanske knjigarne. Čeprav veliko podrobnosti ni pričakovati, saj je vse le megleno in razdrobljeno. »Zlorabil me je. Omamil me je z drogo GHB. Tedaj nisem vedela, kaj je ta tekočina, ki jo je hranil v steklenički. Vem le, da me je silil, da jo popijem, naslednje jutro pa sem se gola zbudila v njegovi postelji.« Obtožbe, ki jih sicer ne more z ničimer utemeljiti, filmar pa jih je že zanikal. A čeprav je to zgolj njena beseda proti njegovi, Cohenu ne govori v prid, da je Asia že tretja ženska v minulih dveh letih, ki ga je označila za pritlehnega spolnega plenilca.Bilo je leta 2019, ko je na ugled režiserja, ki se je med drugim podpisal pod filme, kot so xXx – Trojni X, Hitri in drzni ter Mumija: Grobnica zmajskega cesarja, padel velikanski madež. Ženska, ki je svoje pravo ime zakrinkala pod imenom, ga je namreč obtožila spolnega napada, ko je bila brez zavesti. Ta domnevni spolni zločin naj bi se dogodil še tri leta prej, ko se je z režiserjem dobila na poslovnem sestanku, po Robovem predlogu sprva v baru hotela, kjer je bival, nato pa v bližnji restavraciji. Povsod jo je spodbujal, naj pije, alkohol je samoiniciativno naročal, iz nič pa ji je začel pripovedovati o svojem spolnem življenju. Neprimerne pripombe je poskušala preslišati, saj je potrebovala denar za snemanje pilota.Naslednje, česar se spomni, je, da se je začela čutiti omotično, čeprav za to še zdaleč ni dovolj popila. Spominja se poljuba na lice. Nato pa se je zavedela šele v Robovi postelji, gola, s filmarjevo glavo med svojimi nogami in njegovimi prsti v sebi. Odrinila ga je, stekla v kopalnico, bruhala. Te obtožbe, podobno kot zdaj Asijine, je režiser zanikal, je pa Jane izkušnjo zaupala prijateljicama, zaradi spolnega napada pa je šla tudi v bolnišnico.Janine obtožujoče besede pa v 2019. niso bile edine, ki so padale po Cohenu. Spolne zlorabe ga je namreč obtožila tudi hči, filmarjev najstarejši otrok, sicer transseksualka, ki se je rodila kot. »Bila sem še zelo majhna, ko je izrabljal moje telo za spolno potešitev. Enemu teh napadov, tedaj sem bila stara dobri dve leti, je bila priča tudi moja mama, ki je to pozneje potrdila,« je Valkyrie razkrila umazano družinsko skrivnost in nadaljevala, da je njen oče posilil še vsaj eno drugo žensko v spanju, kar ji je povedal kot eno svojih anekdot. Da je čaša polna, pa naj bi Valkyrie v zgodnjih najstniških letih, še pred spolno transformacijo, vodil k prostitutkam na Tajskem in Češkem.»Najverjetneje bo ušel roki pravice, a želim, da svet sliši mojo zgodbo. Od tega si ne obetam denarne koristi, nimam kariere, ki bi jo tako poskušala promovirati, a upam, da bo moja zgodba spodbodla druge njegove žrtve, da spregovorijo,« je sklenila Valkyrie, ki je zaradi otroških travm potrebovala terapijo.Cohen, sicer oče štirih, je hčerine obtožbe označil za neresnične in nadvse boleče, »moj ljubljeni otrok me je obtožil najhujše možne stvari. Ko sva se z njeno mamo ločevala, me je na sodišču obtožila marsičesa, slišal sem tudi obtožbe, podobne tem. A po dolgem sodnem postopku mi je psihiater, ki ga je določilo sodišče, dodelil polno skrbništvo. Ko je pozneje sodišče vprašalo hčer, ki je bila stara 14 let, pri kom bi raje živela, pri meni ali mami, je izbrala mene,« se je branil Cohen ter zanikal hčerine izjave, da naj bi ji priznal posilstvo še vsaj ene ženske. »Morda nisem bil popoln mož. Kot oseba in kot oče sem gotovo naredil nekaj napak, vsi jih, a nikoli ne bi škodil kateremu svojih otrok ali kateremu koli otroku,« je še sklenil.