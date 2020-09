Filip naj bi kraljico Elizabeto varal z vsaj ducatom ljubic

Po poroki sta le nekaj let uživala svobodno življenje, kot bolj ali manj običajna zakonca, nato je ona postala kraljica. FOTO: Reuters

Na zabavah rad vidi lepe ženske in z njimi tudi pogosto zapleše. FOTO: Ben Stansall/Reuters

Obglavljen v družini

Vedel je, da je njegovega idiličnega družinskega življenja konec, ko se je ravno dobro začelo.

Princ Filip vsako leto poskrbi, da je med gostjami na kateri od kraljičinih zabav vsaj ena, ki se mu zdi privlačna.

Kraljica ni ljubosumna

73 let sta že v zakonu.

je ob kraljičini strani že dolgih sedem desetletij., ki sicer nerada z javnostjo deli informacije o svojem zasebnem življenju, je že večkrat povedala, da je Filip njena opora ter moški, ki jo edini zna sprostiti ter spraviti v smeh, a tudi v njunem zakonu, kot kaže, ni vse tako idilično, kot se morda zdi.Na police britanskih knjigarn namreč prihaja biografija, ki bo britanski kraljici zagotovo povzročila kakšno gubo in siv las več. Avtoricaje izjemna poznavalka britanske kraljeve družine, še posebno se je poglobila v življenje in delo princa Filipa, med raziskovanjem pa se je pogovarjala z mnogimi zaposlenimi v Buckinghamski palači, kot tudi prijatelji kraljevega para.Pri tem je prišla do informacij, da naj bi imel Filip, že od nekdaj lomilec ženskih src, medtem ko je bil poročen z Elizabeto II., menda vsaj 12 ljubic. Nekaterih razmerij naj se ne bi niti trudil skrivati, vse pa naj bi se začelo iz obupa, ko je izvedel, da bo njegova mlada žena postala kraljica. »Videti je bil, kot da se mu je v trenutku podrl svet. Vedel je, da je njegovega idiličnega družinskega življenja konec, ko se je ravno dobro začelo,« se spominja, prijatelj para, ki je bil z njima v Keniji, ko so izvedeli, da je kraljumrl, kar je pomenilo, da ga bo morala na prestolu zamenjati njegova hči, mlada Elizabeta.»Čez obraz si je poveznil časopis in tako ostal približno pet minut. Šok in veličina ter teža vsega, kar bo sledilo, so ga za trenutek povsem ohromili,« pa se trenutka spominja, njena osebna asistentka. Konec je bilo potovanj, svobode in tudi njegove kariere v mornarici, ki jo je oboževal. V trenutku, ko je njegova žena postala kraljica, je on prevzel drugorazredno vlogo, tako v razmerju kot v očeh javnosti.Prvih nekaj mesecev vladavine Elizabetine II. je bil Filip menda ves čas slabe volje in vsaka malenkost mu je šla na živce. Izjemno ga je motilo tudi dejstvo, da je imela nenadoma ogromno obveznosti in opravkov, iz katerih pa je bil izključen. »V mornarici je bil poveljnik svoje ladje, takoj po poroki je bil glava družine. Nato ga nenadoma nihče več ni opazil, bil je le še kraljičin mož,« se spominja Parker, ki dodaja, da bi to zlomilo ego vsakega moškega.Prve govorice o prinčevi nezvestobi so se pojavile kmalu za tem, ko sta se s Parkerjem odpravila na turnejo po Novi Zelandiji in Avstraliji, ki jo je Parker, ki je bil takrat poročen, izkoristil za nekaj skokov čez plot. Javnost je domnevala, da je enako storil Filip, kar pa naj ne bi bilo res. A govoric se Filip nikakor ni mogel otresti in v naslednjih letih so ga povezovali z različnimi plemkinjami, igralkami, celo daljnimi sorodnicami.Trdnih dokazov za to ni, a govorice nikdar niso potihnile, olja na ogenj je pogosto prilil kar princ sam. Tako naj bi neko noč preplesal z nekoč eno najbolj znanih londonskih igralk, nato pa se s prijatelji odpravil celo k njej domov. Pripisovali so mu tudi ljubezensko razmerje z eno največjih balerin 20. stoletja. Leta 1986 naj bi se nekoliko preveč zbližal s kraljičino sestrično princeso, ki je 15 let mlajša od njega. Fotografirali so ju na jadranju, ki se ga Elizabeta II. ni udeležila, saj tega športa nikdar ni prav posebno marala. Eno leto pozneje so paparaci zalotili Filipa in 25 let mlajšo, vojvodinjo Abercornsko.Bila sta objeta, Filip pa na sebi ni imel drugega kot brisačo, ovito okoli pasu, princesa je bila v kopalkah. Nobena od žensk nikoli ni ničesar potrdila ali zanikala, še manj Filip. Edina, ki je podala komentar, je bila Sacha, ki je priznala, da je bilo njeno več kot 20 let dolgo prijateljstvo s Filipom »zelo strastno«, da pa nikdar ni z njim skočila med rjuhe.Dejstvo ostaja, da princ obožuje lepe ženske in je rad v njihovi družbi, česar nikdar ni skrival. Vsako leto poskrbi, da je med gostjami na kateri od kraljičinih zabav vsaj ena, ki se mu zdi privlačna, tudi njegove zaposlene so bile vedno lepotice s popolnimi postavami. Filip je odličen plesalec in prav vseeno mu je, ali se po plesišču vrti s svojo ali z ženo koga drugega. Če je kar koli od omenjenega Elizabeto II. kdaj prizadelo, tega vsekakor nikdar ni pokazala.»Moški bodo vedno ostali moški,« je bil njen običajen komentar na govorice, ki jim, tako je vsaj govorila, nikdar ni verjela, saj je od prvega dne prepričana, da jo Filip ljubi z vsem srcem.