Festival v Cannesu bo, vendar šele poleti

Predlani je v Cannesu slavil Bong Joon-ho, ki je s filmom Parazit nato blestel tudi na oskarjih. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

V kinih na prostem

Največ grammyjev se z devetimi nominacijami nasmiha Beyonce. FOTO: Mike Blake/Reuters

45 tisoč ljudi običajno privabi festival v Cannesu.

Nominirance razglasili že novembra

V običajnih razmerah bi se morala že ta mesec odviti podelitev zlatih globusov, kar pa so že zamaknili na konec februarja, podelitev vseh podelitev, najodličnejše oskarje, pa so z začetka marca preložili na 25. april.

Če smo lani upali, da se bomo z vstopom v novo leto vrnili v nekdanjo normalo, se ja ta spet odmaknila za vsaj še pol leta. Tako vsaj nakazujejo nekateri pomembnejši filmski festivali in druge odmevne prireditve zabavne industrije, ki tudi letos ne bodo zaživeli v običajnih terminih in formatih.Za zdaj so namreč s februarja na poznejši čas že zamaknili Berlinale, v poletje so pomaknili tudi filmski festival v Cannesu, prav tako pa se na zadnji januarski dan ne bo odvila podelitev glasbenih nagrad grammy, ki so jo zamaknili za mesec in pol.Nemška prestolnica bi se prihodnji mesec morala spremeniti v središče filmskega sveta. V Berlinu bi se tedaj namreč moral odviti že 71. Berlinale, eden od treh najpomembnejših evropskih filmskih festivalov, ki pa mu je načrte prekrižala pandemija. Zaradi zaostrovanja zdravstvenih razmer (in ukrepov) so se organizatorji odločili festivala ne zgolj zamakniti na poznejši čas, pač pa ga bodo izvedli v dveh delih.V prvem tednu marca bo sprva zaživela virtualna različica, namenjena filmskim ustvarjalcem in predstavnikom filmske industrije, občinstvo pa bo nato na svoj račun lahko prišlo šele junija. »Marca se bodo predstavniki industrije zbrali na spletu in podprli ter osvetlili naš izbor filmov. Poleti, 70 let po prvem festivalu, pa bomo dobili nov začetek – občinstvo se bo v kinih na prostem lahko poklonilo filmarjem in njihovim ekipam,« je dejal, umetniški vodja Berlinala.Filmski sladokusci bodo na svoj račun torej namesto februarja prišli junija. Verjetno kar dvojno. Kajti medtem ko je že jasno, da bo berlinski festival namesto v snegu in mrazu letos zaživel pod toplim junijskim soncem, bo poletno sonce verjetno božalo tudi največji filmski festival, ki je hkrati tudi eden najprestižnejših na svetu, v Cannesu. Kajti čeprav se rdeča preproga na francoski rivieri, po kateri se sprehodijo največja imena zabavne industrije, običajno razgrne v maju, bodo festival zaradi pandemije zamaknili na poletje. Točnega datuma sicer še niso določili, a potekal naj bi konec junija ali na začetku julija.»Festival bo vsekakor zaživel še letos,« zatrjuje organizator, končni datum pa bodo objavili, ko v celoti ocenijo razmere. Naj spomnimo, lanskoletna fizična izdaja canskega festivala, ki bi morala biti 73., je bila zaradi pandemije odpovedana, medtem ko sta se druga dva iz prestižne evropske festivalske trojice – berlinski in beneški – vseeno odvila. Berlinski je imel še srečo, saj so ga izpeljali tik pred izbruhom epidemije, beneškega pa so izvedli pod strogimi koronavirusnimi ukrepi.Da virus še nikakor ni izzvenel, kvečjemu se krepi, pa opominja tudi dejstvo, da so zaradi njegovega hitrega širjenja tik pred zdajci preložili tudi podelitev glasbenih nagrad grammy, ki je bila sicer načrtovana v Los Angelesu za 31. januar. »Glede na situacijo je sprememba datuma edina pravilna odločitev,« je sporočila ameriška glasbena akademija ter za novi datum že določila 14. marec.Kar je nekoliko razburilo organizatorje podelitve nagrad Združenja filmskih igralcev (Screen Actors Guild Awards), ki so že lanskega julija prav ta dan določili za datum njihove slovesnosti. Sicer pa je ameriška glasbena industrija nominirance razglasila že novembra, največ zlatih gramofonov pa se obeta, ki gre v grammyjevsko dirko s kar devetimi nominacijami, s tremi manj pa ji sledijoin raper