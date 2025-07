To je bila zadnja želja srbskega igralca iz kultnih Odpisanih

Srbski igralec Dragan Nikolić, ki se je poslovil leta 2016, je pred smrtjo zapisal svojo zadnjo željo. Ta je bila, da bi njegovo življenje upodobili v filmu, navja Informer. Nekaj let pred smrtjo je začel svojo biografijo pisati ročno, v zvezke, saj je želel te zgodbe iz svojega življenja spremeniti v filmski scenarij.

V glavnih in stranskih vlogah je nastopil v več kot 80 filmih, poleg tega je igral tudi v kratkih filmih in na televiziji. Največjo popularnost mu je prinesel lik Prleta iz filmov in televizijske serije Odpisani (1974) in Vrnitev odpisanih (1976) v režiji Aleksandra Đorđevića.

Kot je sam povedal, je po končanem pisanju nameraval rokopis predati dramatiku Đorđu Milosavljeviću, ki bi njegovo življenjsko zgodbo priredil za veliko platno.

Ni maral računalnikov, niti SMS-sporočil ni rad pošiljal

Dragan Nikolić je bil znan po tem, da ni maral sodobne tehnologije. Ni uporabljal računalnika, ni pisal elektronske pošte in niti SMS-sporočil ni rad pošiljal. Verjel je, da se življenje dogaja zunaj zaslona in da je pravo druženje takrat, ko se ljudje gledajo v oči.

»Ne uporabljam računalnika. Nikoli nisem napisal elektronske pošte, izogibam se pisanju SMS-sporočil. Telefon uporabljam le za pogovor z nekom in dogovor o srečanju. Rad se vidim z ljudmi, ne pa da se z njimi ure in ure pogovarjam po telefonu,« so bile njegove besede.