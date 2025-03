Favoritinja srbske Eme postala viralen hit zaradi svoje angleščine (VIDEO)

32-letna reperka in pevka se je na tekmovanju Beovizija 2025 predstavila s pesmijo Turbo žurka. Sinoči je nastopila v drugem polfinalnem večeru, tekmovanje pa še vedno poteka.

Njena angleščina nasmejala mnoge

Ker je Mimi ena od favoritinj na Beoviziji 2025, je dajala izjave tudi za številne evrovizijske portale. Zdaj je na spletu zaokrožil posnetek, v katerem govori v angleškem jeziku o svojem sodelovanju na tekmovanju.

Med govorom je imela nekaj manjših težav z izgovarjavo, kar so mnogi opazili in začeli množično deliti video.

(Oglejte si ga tukaj):

»Mimi je presegla celo Kneza, ko gre za angleščino,« je zapisal eden od komentatorjev.

Za primerjavo – črnogorski pevec Knez, ki je zastopal Črno goro na Evroviziji leta 2015, je postal meme zaradi svojega slabega angleškega izgovora, zato so mnogi zdaj potegnili vzporednico z Mimi.

Kdo je Mimi Mercedez?

Mimi Mercedez je srbska reperka, tekstopiska in glasbena producentka. Njeno pravo ime je Milena Janković, rojena je bila leta 1993 v Beogradu. Prepoznavna je po svojem unikatnem slogu, ki združuje surove, provokativne in šaljive besedila z modernim hip-hop in trap zvokom.

Kariero je začela kot članica kolektiva Bombe Devedesetih, kasneje pa nadaljevala solo pot. Njena glasba pogosto raziskuje teme družbenih norm, feminizma, življenja na Balkanu in vloge žensk v hip-hop kulturi.

Ob kritikah so se pojavili tudi komentarji podpore, saj so mnogi poudarili, da je »to le njen način humorja«.

Nekatere njene najbolj znane pesmi so Napaljena, Šmeker, Kleopatra in Patike i štikle. Njena glasba in imidž pogosto sprožata razprave in različne odzive, a velja za eno izmed najbolj izvirnih umetnic na regionalni hip-hop sceni.

Sodelovala je tudi s hrvaškim reperjem Gršom, s katerim je posnela pesem Tokyo Drift.