Fanta Arine Sabalenke našli mrtvega. Slavni športnik je umrl v starosti 43 let

Beloruskega hokejista Konstantina Kolcova, ki je dolgoletni partner slavne teniške igralke Arine Sabalenke, so v ponedeljek našli mrtvega v Miamiju. Njegovo smrt so potrdili pri hokejskem klubu Salavat Julajev, v katerem je pustil globok pečat, potem ko so se ugibanja o tragediji prvič pojavila v beloruskih medijih.

Teniška igralka se na to temo še ni oglasila, kar je povsem razumljivo, saj je Kolcov umrl nenadoma.

»Z globoko žalostjo vas obveščamo, da je umrl trener Salavata Julajeva Konstantin Kolcov. Bil je močna in vesela oseba, ki so ga imeli radi in spoštovali igralci, kolegi in navijači. Za vedno je pisal zgodovino našega kluba. Kolcov je osvojil rusko prvenstvo in Gagarinov pokal v okviru Salavat Julajeva je opravil odlično delo v trenerskem štabu ekipe. Hokejski klub Salavat Julajev izreka sožalje družini in prijateljem,« je objavil beloruski hokejski klub, ki je prvi potrdili to tragično novico o trenerju.

Mimogrede, Kolcov je bil star komaj 42 let in je Sabalenko spremljal na turneji po Ameriki, kjer naj bi nastopila na mastersu v Miamiju, od katerega se bo zagotovo odjavila. V razmerju sta bila leta in stal ji je ob strani ob njenih največjih uspehih, pogosto je poudarjala, kako pomemben ji je.

Druga teniška igralka sveta in aktualna prvakinja OP Avstralije je pred nedavnim ostala tudi brez očeta, posvetila mu je naslov v Melbournu, poroča mondo.rs.