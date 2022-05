Faksa ni obiskovala, a dobila častno diplomo

Življenje je posvetila glasbi. Od svojega 14. leta namreč že stoji na koncertnih odrih, glasbo skoraj diha, kar se je Taylor Swift več kot obrestovalo.

Na stadionu je nagovorila množico mladih, ki začenjajo pisati odraslo poglavje svojih življenj. FOTOgrafiji: Shannon Stapleton/Reuters

Pri le 32 letih se namreč lahko pohvali z več kot 200 milijoni prodanih plošč, njeni koncerti so vselej razprodani, blondinkinemu izjemnemu daru pa je prikimala tudi kritiška srenja z doslej že 11 grammyji in vrsto drugih nagrad. A med te nikoli ni mogla prišteti tudi univerzitetne diplome, saj zavoljo glasbe praga univerze nikoli ni prestopila. Zato je zdaj s še večjim navdušenjem oblekla haljo in si poveznila čepico, ki sta na drugi strani luže znaka svežepečenega diplomiranca.

V glasbi je namreč dosegla tako rekoč vse, kar se doseči da, o njenem vplivu celo poučujejo pri enem od predmetov na newyorški univerzi, zaradi česar se je ustanova odločila, da zvezdnici podeli častno diplomo iz umetnosti.

58 Guinnessovih rekordov ima pevka.

Ni ji žal poti, ki jo je ubrala, vseeno pa je že nekaj let ne tako na tiho sanjarila o diplomi. »Resnično si želim tega častnega naziva. Dobil ga je Ed (Sheeran, op. p.) in name od tedaj, tako se mi zdi, gleda nekoliko zviška,« je 2016. dejala, sicer v šali, a je vseeno razgalila svoje sanje.

Zdaj pa tako želenega naziva ni zgolj dobila, ampak je na stadionu Yankeejev celo nagovorila kar tri generacije diplomirancev in jim položila na srce, da je življenje sicer lahko tudi težko, a da bo na koncu vse v redu. »Imam dobro novico: zdaj je vse odvisno od vas. In imam slabo novico: zdaj je vse odvisno od vas.«