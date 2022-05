Ewan McGregor je spet poročen: našel partnerico, ki rada uživa v naravi

Pred petimi leti je završalo. Ewana McGregorja so zalotili v strastnem objemu s soigralko Mary Elizabeth Winstead, kljub temu da sta oba doma čakala partnerja. Škotskega lepotca predana Eve Mavrakis, ki je bila tedaj že 22 let poročena z njim, Mary Elizabeth pa Riley Stearns, ki ga je ljubila vse svoje odraslo življenje, od 18. leta.

Malega Laurieja je prva pokazala ponosna starejša sestra Clara, zvezdnikova hči iz prvega zakona. FOTO: Osebni Arhiv

A čeprav so mnogi tedaj pomislili, da je McGregorja spet zaneslo, sploh ker so ga že večkrat zasledovale govorice o skokih čez plot s soigralkami, se je hitro izkazalo, da ni šlo zgolj za strasten spodrsljaj. V razmiku le nekaj mesecev sta tako Mary Elizabeth kot Ewan vložila ločitvena zahtevka in se povsem predala čustvom, ki so ju presenetila. Zdaj pa sta ljubezen tudi uradno potrdila pred pričami.

Intimna poroka

Globoko se imata rada. To zaljubljenca iz tedna v teden potrjujeta minulih pet let, že lani pa sta se jima srci skoraj razpočili od sreče, ko sta svojo ljubezensko idilo požlahtnila s prihodom sinka Laurieja. »Bolj sta zaljubljena kot kdaj koli prej. Otrok je njuno vez le še okrepil in poglobil,« je na začetku tega meseca dejal vir in pripomnil, da sta skrivaj začela pripravljati intimno poroko. In res je pred dnevi v njunem v naravo odmaknjenem pribežališču od podivjanega hollywoodskega sveta vse začelo vrveti v poročnih predpripravah.

Po zelenici okoli hiše so kot gobe po dežju začele rasti mize in stoli za okoli 60 svatov, postavili so grelce, vsenaokoli so napeljali romantične zunanje luči. Pred izbrano skupinico prijateljev in družino sta si obljubila večno ljubezen. »Imela sta intimen poročni obred le za najbližje. Bilo je čudovito, radostno. Poroka je potekala na prostem, stregla pa sta jedi, ki so s kmetije prišle naravnost na mizo. Izjemen par sta, ki se zelo ujema,« je dejal vir.

Iz prejšnjega zakona ima štiri hčerke, dve biološki in dve posvojeni.

»Živita umirjeno, stran od medijskih luči, sredi narave. Rada gresta na sprehod po plaži ali na pohode.« In v znamenju te zasebnosti in ljubezni do narave je bila očitno tudi poroka.