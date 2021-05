Evrovizijsko razkritje: ta voditeljica se je rodila kot moški (VIDEO)

Nizozemski organizatorji Evrovizije so več kot leto dni pripravljali letošnji izbor. Gostijo ga štirje voditelji, med katerimi pa zanimanje mnogih najbolj priteguje. Visokorasla lepotica je ena najbolj znanih lepotnih vplivnic. Na družabnih omrežjih ji sledijo milijoni. Zaslovela je z objavljanjem posnetkov, na katerih deli lepotne nasvete in trike. Najdete jo na kanalih NikkieTutorials.Svetovno slavo je doživela leta 2017, ko jo je Forbes umestil med deset najboljših lepotnih vplivnežev. Istega leta je dobila tudi nagrado MTV Teen Choice nagrado. Sodelovala je z različnimi priznanimi znamkami, kot sta Marc Jacobs Beauty in Maybeline.Pozornost svetovnih medijev pa je pritegnila, ko je 13. januarja 2020 na vlogu razkrila, da se je rodila kot moški. Za razkritje se je odločila, ko ji bila deležna groženj, da bodo izdali njen pravi spol. Takrat je dejala, da se je za to potezo odločila, ker želi imeti stvari pod nadzorom in da želi biti ona tista, ki bo to novico delila s svetom. Povedala je, da je že pri rosnih 14 letih začela hormonsko terapijo in pri 19 postala ženska.Po razkritju jo je v svojo oddajo povabila tudi. Kmalu po gostovanju v priljubljeni pogovorni oddaji pa je delila s svetom, kakšna je bila njena izkušnja z voditeljico, in dejala, da so z njo ravnali, kot bi bila drugorazredna.Nikkie je nizozemskim medijem razkrila, da Ellen v resnici ni tako prijazna kot v studiu. Označila je za hladno in rezervirano. »Vsak gost ima zasebno stranišče, le jaz ga nisem imela, ker je bilo tisto, ki je bilo najbliže moji garderobi, rezervirano za Jonas Brothers,« je povedala.Dodala je še, da si je za razočaranje, ki ga je doživela v oddaji, najbrž kriva sama, saj je pričakovala, da jo bodo pričakali s konfetki. »Namesto tega me je sprejela jezna pripravnica, ki je bila vidno preobremenjena. Pričakovala sem Disney, dobila pa Telebajske,« je dejala. Po izkušnji v pogovorni oddaji je še razkrila, da je bilo gostovanje pri Ellen zanjo velika čast, a da ni bilo tako prijetno, kot je upala, da bo.