Evrovizijski parček: Norvežan osvojil to lepotico (VIDEO)

Čeprav je letošnji izbor za pesem Evrovizije že za nami, se o dogajanju v Rotterdamu še vedno veliko govori. Kljub temu da so letos veljali poostreni pogoji in se tekmovalci med seboj niso smeli preveč družiti, se je med Norvežanomin Azerbajdžankovseeno zaiskrilo.Glasbenika naj bi veliko prostega časa preživela v družbi drug drugega, srbska pevkapa je, ko je snemala zmagovalni nastop italijanske zasedbe, v kader ujela njun poljub.Tix, ki si je ta nadimek nadel, ko so mu diagnosticirali tourettov sindrom, za katerega so značilni tiki, je Efendi, ki je prepevala skladbo Mata Hari, poslal razkošen šopek s posvetilom, na katerem je pisalo Moje srce je tvoje. Veliko simpatijo do Tixa očitno goji tudi Efendi, ki mu je posvetila več objav. Objavila sta tudi nekaj skupnih fotografij in zapisala Ljubezen vedno zmaga.