Evrovizijska tekma za 'najgršo' obleko končana, zmagal je ....

Nagrado za najbolj ekstravagantno opravo Barbara Dex na letošnjem evrovizijskem tekmovanju je osvojil Norvežan. Hrvati so si tako oddahnili, saj nagrade, za katero pravijo, da si je nihče ne želi in da je to pravzaprav nagrada za najgršo obleko,ni osvojila, je pa pristala na tretjem mestu. Na drugem je Romunka, na četrtem Anglež, na petem pa Izraelka. Nadaljnja razvrstitev ni znana.Tix je ljubitelje evrovizijskega tekmovanja prepričal z vpadljivi velikimi angelskimi krili, krznenim plaščem in okrasjem. Norveška je to nagrado osvojila prvič, podeljevalci nagrade pa so letos posebej poudarili, da to ni nagrada za grda oblačila in da nikakor ne bi smeli vsega skupaj jemati preveč resno.Tix je letos veliko pozornosti pritegnil tudi zaradi sestajanja z azerbajdžansko pevko. Kako se je njuna ljubezenska saga začela in razvijala, preberite tukaj