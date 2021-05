Evrovizija: tudi drugi polfinalni večer prinaša Amen (VIDEO)

Potem ko se v prvem polfinalnem večeru na letošnjem izboru za pesem Evrovizije slovenska predstavnicas pesmijo Amen ni uspela uvrstiti v sobotni finale, se bodo nocoj v dvorani Ahoy v Rotterdamu predstavile še ostale evropske predstavnice.Med favorite uvrščajo Švico, Bolgarijo in Islandijo, ki pa bo zaradi pozitivnega testa enega od nastopajočih uporabila posnetek z generalke prejšnji teden, sicer pa se vseeno vključila v tekmovanje in glasovanje. Pozitiven na koronavirus je sicer tudi aktualni zmagovalecBo pa tudi v drugem polfinalu odmevala tudi pesem Amen, zapel jo bo avstrijski predstavnikTudi nocoj bodo prireditev povezovaliin1. San Marino: Senhit – Adrenalina2. Estonija: Uku Suviste – The Lucky One3. Češka: Benny Cristo – omaga4. Grčija: Stefania – Last Dance5. Avstrija: Vincent Bueno – Amen6. Poljska: RAFAŁ – The Ride7. Moldavija: Natalia Gordienko – SUGAR8. Islandija: Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years9. Srbija: Hurricane – Loco Loco10. Gruzija: Tornike Kipiani – You11. Albanija: Anxhela Peristeri – Karma12. Portugalska: The Black Mamba – Love Is On My Side13. Bolgarija: Victoria – Growing Up is Getting Old14. Finska: Blind Channel – Dark Side15. Latvija: Samanta Tīna – The Moon is Rising16. Švica: Gjon's Tears – Tout l'Univers17. Danska: Fyr og Flamme – Øve Os På Hinanden