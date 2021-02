Eugenie je pokazala sina

11.

v vrsti za britanski prestol je mali August.

Malčka bodo, tako vsaj sklepajo viri iz palače, klicali Gus.

Želiva vam predstaviti. Hvala za ogromno čudovitih sporočil. Najini srci sta tako polni ljubezni do tega malega človečka, da se ne da opisati z besedami. Navdušena sva, da lahko z vami deliva to fotografijo,« je na družabnem omrežju zapisala princesa, ki je dober teden po rojstvu prvega otroka objavila fotografijo sina in razkrila tudi njegovo ime.Čeprav otroke, ko jih predstavijo svetu, v kraljevi družini običajno pestujejo mame, pa je bilo tokrat drugače. Sina je v rokah držal oče, ki je kar pokal od ponosa, njegov modri pulover pa se je ujemal z odejico malčka, ki je fotografiranje mirno prespal v očetovem naročju.Deček je ime dobil po možu kraljiceprincu, čigar krstno ime se je glasilo Franz Albert August Karl Emanuel, Philip sta izbrala kot poklon Eugeniejinemu dedku in možu kraljiceprincupa je bilo ime Jackovemu predniku. Malčka bodo, tako vsaj sklepajo viri iz palače, klicali Gus.Fotografijo mlade družine je posnela patronažna sestra, ki Eugenie še pomaga pri skrbi za malčka, in sicer na vrtu njihovega doma, ki sta ga zakonca Brooksbank prevzela od princain, ko sta se ta preselila v Kalifornijo. Meghan je, preden sta odšla, v hiši že uredila otroško sobo za njunega sina, tako da sta imela Eugenie in njen mož veliko manj dela s pripravami na novega družinskega člana, kot bi jih imela sicer, in lahko sta se v miru posvetila drug drugemu, veliko časa sta preživela tudi pri Eugeniejinih starših, princuin, ki sta sicer že dolgo ločena, a se tako dobro razumeta, da sta večino časa, odkar so na Otoku v veljavi ukrepi o omejevanju gibanja, preživela skupaj.