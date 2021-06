Ethan Hawke: Časi so se spremenili

Ethan z drugo ženo Ryan Hawke

Nekoč mu ni bilo mar za kariero in zaslužek.

S sinom Levonom lani v Benetkah

19

-letnica bo nastopila v seriji Stranger Things.

Ameriški filmski zvezdnikje nedavno spregovoril o spremembah, ki so zajele Hollywood po izbruhu afere Weinstein in številnih drugih razkritjih o spolnih zlorabah in izkoriščanju žensk v mamljivi zabavni industriji.Seveda je veteran na lastne oči videl, kako so se stvari odvijale nekoč, zato lahko zdaj nekoliko bolj sproščeno pošlje na igralsko pot svojo 19-letno hčer. Spomnimo se, da je bil 47-letniporočen z eno najlepših igralk, vendar je njun zakon razpadel, potem ko je začel ljubimkati z Mayino varuško. »Klima je danes definitivno bistveno varnejša za ženske, kot je bila pred desetimi leti,« je prepričan Hawke. »Danes je dober čas, da si star 19 let in ženska, ki ima veliko načrtov. Svet je pripravljen slišati tvoj glas, ko sem jaz bil otrok, je bilo drugače.«Štirikratni nominiranec za oskarja je povedal, da je postajalo čedalje bolj očitno, da je celotna filmska industrija v rokah moških. »Ne bom lagal, da mi ni bilo všeč, kakšne so bile stvari. Vsakemu je všeč, ko mu določena družbena ureditev prinaša prednost. Tisti, ki zatira, se ne bo prostovoljno odrekel moči. A vsak, ki je razumen človek, bo sčasoma dozorel in uvidel, kakšne prednosti je imel v življenju. Jaz se tega sploh nisem zavedal. Pri 20 letih preprosto nisem vedel, da je svet postavljen tako, da mi pomaga.«Ethan ima za seboj zelo burno življenje, saj mu je uspelo do 40. rojstnega dneva skoraj v celoti pognati zaslužek.»Kar naenkrat je bila pred menoj ločitev, plačevanje preživnine, pred vrati je bila šolnina za univerzo. Potem novi otrok, skoraj vse sem pognal, tako da se mi je v glavi vklopil alarm.« Priznal je, da je postal paničen. »Pred tem se nikoli nisem pulil za filmske vloge in stavil na kariero, ko sem dopolnil 40 let, pa sem si zaželel čim več delati: 'Vzemite me s sabo, rad bi delal.'« Ethan in Uma sta bila poročena med letoma 1998 in 2005. Imata hčerko Mayo in 16-letnega sina. Od leta 2008 je poročen z drugo ženo, s katero ima dve hčerki, devetletnoin šestletno