Epsteinova ljubica v lisicah

Brez Ghislaine Maxwell bi Jeffrey Epstein veliko težje tako dolgo vztrajal pri svojem nagnusnem početju, so prepričani tožilci v ameriški zvezni državi New Hampshire, kjer so prijeli hčer nekdanjega britanskega medijskega velikana in bivšo ljubico ter sodelavko pokojnega pedofila, ki je po aretaciji lani storil samomor v zaporu.



Maxwellova naj bi med letoma 1994 in 1997 delovala kot zvodnica, ki je dekleta, v povprečju stara štirinajst let, najprej zvabila v svojo družbo, tako da se jim je priljubila z nakupovalnimi izleti in kinovstopnicami. Z njimi je poskušala vzpostaviti lažen prijateljski odnos in si pridobiti zaupanje, tako da se jim je tudi sama izpovedovala o svojih spolnih izkušnjah, pred njimi naj bi tudi večkrat odvrgla vsa oblačila, da bi jim goloto prikazala kot nekaj povsem vsakdanjega, in jih prepričala, da ji tudi one same pokažejo svoje telo. Pozneje jih je predstavila Epsteinu in jih vpeljala v t. i. delo maserk, dekleta pa je potem izprijenec spolno zlorabil in si nekatera celo zasužnjil. Maxwellova naj bi bila med številnimi spolnimi napadi tudi navzoča.



Britanka je hči pokojnega Roberta Maxwella, ki je med vojno pobegnil pred nacisti iz domovine Češkoslovaške, na Otoku pa si je potem ustvaril zavidljivo premoženje in medijski imperij. Po njegovi smrti so prišle na dan številne finančne prevare, zaradi katerih so nesrečni dediči morali razglasiti stečaj in se pod nosom obrisati za bogastvo. Osramočena Ghislaine, ki se zdaj ne sooča zgolj s kazenskim pregonom, ampak tudi številnimi civilnimi tožbami posameznih deklet, se je po očetovi smrti 1991. zatekla v ZDA, tam spoznala Epsteina, z njim začela razmerje in poslovno sodelovanje, kot kaže, pa je bila tudi del pedofilske mreže, s katero povezujejo tudi britanskega princa Andrewa.