Epsko ljubezen je prekinila njegova smrt: zgodba legendarnega pevca in manekenke jemlje dih

Verjetno ena najlepših ljubezenskih zgodb v svetu slavnih je tista, ki sta jo živela legendarni pevec David Bowie in njegova žena, manekenka Iman, piše Glossy.rs.

Začela se je leta 1990, ko ju je seznanila skupna prijateljica in frizerka, že pokojna Teddy Antolin.

Organizirala je intimno večerjo v Los Angelesu, saj je verjela, da bi se David in Iman lahko ujela.

»Iman se je široko nasmehnila, David in ona sta se pogledala, to je bila ljubezen na prvi pogled. Preprosto si lahko začutil energijo, nekaj se je zgodilo,« se je pozneje spomnila Teddy.

»Privlačnost, ki sem jo začutil do nje, je bila takojšnja in popolna,« je za Hello leta 2000 povedal Bowie.

JC FOTO: Reuters Photographer/Reuters

»Po najinem prvem srečanju od vznemirjenja nisem mogel spati. V moji glavi je bilo že odločeno, da bo moja žena. Nikoli v življenju me nič ni tako prevzelo. Preprosto sem vedel, da je prava,« je dejal.

»Mislim, da sem naslednji dan naredil nekaj precej klišejskega, povabil sem jo na popoldanski čaj,« se je nasmehnil spominu.

»On sploh ne pije čaja, nikoli ne pije čaja. On pije kavo,« je kasneje razkrila Iman.

Priznala je, da je sprva oklevala glede zveze z rokerjem in moškim, kot je on, a je dejala:

»Zaljubila sem se v Davida Jonesa, ne v Davida Bowieja. Bowie je bila javna osebnost, pevec, zabavljač. David Jones pa je bil moški, ki sem ga spoznala.«

Zaročila sta se v Parizu in se 24. aprila 1992 na zasebni ceremoniji poročila v Švici. Še eno poročno slavje sta imela 6. junija v Firencah.

»Deževalo je. Rekli so mi: "Ne pritožuj se – to pomeni, da bo vajin zakon trajal 50 let, da bosta srečna". In imeli so prav,« se je leta 2012 spominjala Iman.

Svoj zakon sta večinoma skrivala pred očmi javnosti in se redko skupaj pojavljala na dogodkih.

Čeprav je bil David nekdaj znan po burnem življenju, se je po poroki popolnoma umiril.

David Bowie in Iman. FOTO: Miller David Via Reuters C

»David je še bolj domač človek kot jaz. Jaz grem vsaj občasno na kakšno zabavo,« je manekenka povedala za The Guardian.

Leta 2000 sta dobila hčerko Alexandrio Zahro Jones, kar je njuno vez še dodatno utrdilo.

Pevec je umrl 10. januarja 2016, vendar njuna ljubezen ni ugasnila.

»Še vedno se počutim poročeno,« je ona leta 2021 dejala za People.

»Nekdo je pred leti Davida imenoval mojega pokojnega moža, pa sem rekla: "Ne, on ni moj pokojni mož. On je moj mož." Preko mojega spomina in ljubezni še vedno živi.«

Priznala je, da se ne namerava nikoli več poročiti:

»David je v naših srcih vsak dan. Bil je moja prava ljubezen. Hči me je enkrat vprašala, ali se bom še kdaj poročila, pa sem ji takoj rekla, da nikoli več,« je zaključila Iman.