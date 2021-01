Eno leto, odkar sta Harry in Meghan odšla

150 milijonov evrov sta jima prinesla posla.

Zase in za sina sta želela več zasebnosti. FOTO: Toby Melville/Reuters

Pred natanko enim letom sta princin njegova ženana instagramu objavila novico, da zapuščata kraljevo družino in se selita čez lužo. Razlog za odločitev, ki je presenetila vse, še najbolj pa kraljico, naj bi bil, da želita služiti svoj denar, prav tako pa sta želela več zasebnosti zase in za sina, ki je v Veliki Britaniji zaradi preveč zvedavih paparacev nista imela. Nekaj dni pozneje so sledili krizni pogovori s kraljico, Harryjevim očetom princemin bratom princem, Meghan je takrat že spakirala kovčke in odletela v Kanado. Kraljevim Harryja ni uspelo prepričati, naj vendarle ne obrne hrbta domovini in dolžnosti, in kmalu se je ženi in sinu v Kanadi pridružil še on. Tam so ostali nekaj mesecev, nato pa se preselili v sončno Kalifornijo, od koder občasno pricurljajo informacije, da je Harry nad selitvijo navdušen, a tudi da pogreša družino in prijatelje.Ravno te dni bi morala zakonca odleteti nazaj na Otok, da bi s kraljico dorekla podrobnosti o svojem »samostojnem« življenju, a se to zaradi vse strožjih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Angliji najverjetneje ne bo zgodilo. V enem letu, odkar sta se ločila od kraljevih, jima je uspelo skleniti kar več dobičkonosnih poslov, denimo s ponudnikom pretočnih glasbenih vsebin Spotify, kjer lahko naročniki poslušajo njune podkaste, ter z Netflixom, pod okriljem katerega bosta ustvarjala vrsto serij in drugih programskih vsebin. Oba posla sta jima skupno prinesla okrog 150 milijonov evrov. A prvi podkast, na katerem sta gostila slavne prijatelje, na koncu pa je poslušalce pozdravil še mali Archie, ni bil ravno uspešen. Kljub ogromni medijski pozornosti je na dan predvajanja na Spotifyjevi lestvici v ZDA zasedel komaj sedmo mesto, v nekaj dneh pa zdrsnil na deseto. Letos ju čaka še sodna bitka proti britanskemu časniku, proti kateremu je Meghan vložila tožbo zaradi vdora v zasebnost, ki bo vse prej kot prijetna, še posebno zanjo, saj se bo v sodni dvorani po dolgem času znova morala soočiti z očetomin številnimi nekdanjimi prijatelji, s katerimi je po poroki s princem pretrgala stike.