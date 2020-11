Eno leto brez prhanja in umivanja zob?!

Z glasbenikom naj bi imela ustni dogovor, da je polovica vile njene.

osebni arhiv Devetinšestdesetletnik ne bo popustil. FOTO: osebni arhiv

reuters Uradno sta ločena že od leta 2008, Orianne je tedaj odšla bogatejša za 33 milijonov. FOTO: Reuters

Ločitev Collinsa od Orianne je bila najdražja v britanski zgodovini.

Čeprav povsem po črki zakona ne gre za ločitev, saj sta seinločila že pred 12 leti in pozneje ljubezen zgolj obudila, ne pa vnovič kronala s poroko, se njuna dramatična saga zdaj nadaljuje in zaostruje.Orianne se je brez vsakršnega opozorila, da med njima škripa, čez noč poročila z mnogo mlajšim ljubimcem, za piko na i sta se vselila v razkošno vilo v Miamiju, kjer je ona prej živela s Collinsom, in zamenjala ključavnice. Razjarjeni in prizadeti glasbenik jo je hotel izseliti po sodni poti, a naj bi nenavadna trojica ob pomoči posrednika nato dosegla dogovor. Orianne naj bi se z možem do sredine januarja izselila, Collins naj bi vilo prodal, polovico izkupička – šlo naj bi za okoli 20 milijonov – pa dal bivši.A je zdaj to besedo požrl, zaradi česar se je Ceveyjeva odločila uničiti zvezdnikov ugled. V sodnih spisih, s katerimi terja tisto, kar ji po njenem mnenju pripada, ga je orisala kot zapitega in zadrogiranega dolgočasneža, nezmožnega česar koli med rjuhami. Pa tudi če mu ne bi nagajala impotenca, ji spolni odnos s Philom ne bi padel na kraj pameti, saj naj bi grozljivo zaudarjal.Ko sta pred štirimi leti obudila ljubezen, je bila vnovična idila precej kratkega roka, danes zatrjuje temnolaska. Collins naj bi namreč začel ljudi odrivati iz svojega življenja, postal je kot puščavnik. Stran od oči javnosti naj bi izgubljal svoj glasbeni dar, z alkoholom je poplakoval vse večje količine tablet na recept. »Ni bilo enkrat, da je zaradi tega padel, se poškodoval ter se pod lažnimi imeni prijavil v bolnišnico,« trdi ona. Njegov telesni in duševni razkroj pa naj bi lani še pospešila poškodba hrbta.»Postajal je vse bolj depresiven, odmaknjen in agresiven. Ni se več prhal in umival zob,« v sodnih spisih zbadajo Oriannine besede. Po njenih trditvah naj se ne bi ne oprhal ne ščetkal zob debelo leto, vse od lani pa do letošnjega avgusta, ko je se iz njune miamijske vile preselil v London, bojda zaradi snemanja. »Grozno je zaudarjal, tudi zato se je oddaljil od ljudi. Orianne ni preostalo drugega, kot da se od njega oddalji,« pravi njen odvetnik, sama pa njegove besede dopolnjuje, da je bil Phil impotenten ter da njej in njunim otrokom ni izkazoval nikakršne ljubezni, skrbi ali čustvene podpore.Collinsovi odvetniki zatrjujejo, da je Oriannino pranje umazanega perila v javnosti polno laži, napihnjenih in škandaloznih obtožb, katerih edini cilj je omadeževati zvezdnikov ugled in ga izsiljevati za denar. Ona pa, nasprotno, vztraja, da je želela rešiti njun razkrajajoči odnos, se s Philom pogovoriti, a je naletela vedno le na zid molka in nepripravljenost. Namesto pogovora naj bi Collins skrivaj, ne da bi vedela, po hiši namestil kamere, celo v kopalnico in njeno garderobno sobo, ter za njo vohunil. »Ko sem to ugotovila, sem jih prelepila, da bi ohranila svojo zasebnost in zasebnost otrok,« prvi Ceveyjeva, čeprav tudi te trditve zvezdnikovi znanci zavračajo kot izmišljene.Phil zatrjuje, da se je z drugim poročila skrivaj, ona pa, da je Phila o svojih poročnih načrtih obvestila. Razložila je, da zahteva polovico denarja od razkošne vile, saj naj bi, ko sta s Collinsom 2016. spet zaživela skupaj, sklenila ustni dogovor, da je polovica njena. Več kot upravičeno, trdi, saj je ona izbirala pohištvo in jo opremljala ter tudi plačevala del stroškov. Kako se bo (ne)ločitvena drama (ne)zakonskega para razpletla, pa bomo še videli.