Ena največjih ljubezni še v dokumentarcu

Njuna ljubezen je bila ena tistih, o kakršnih beremo v romanih in jih gledamo v romantičnih filmih, pri katerih se nam zaradi ganjenosti solzijo oči. Ljubezen, o kakršni zna Hollywood sicer posneti film, a je v resničnosti filmske meke − vsaj sodeč po ločitvenih statistikah − redka kot mavrični samorog. »Bila je njegovo vse. Bila sta sorodni duši. Kamor koli na svetu je odletel, je v hipu, ko je letalo pristalo, poklical Joanne. Le da ji pove, da jo ljubi. Tudi še po 50 letih zakona. Vsa ta leta sta bila kot sveža zaljubljenca,« je o Paulu Newmanu in njegovi Joanne Woodward dejal Bob Forrester, tesni prijatelj pokojnega zvezdnika. In tako je postavni zvezdnik, za katerim so vzdihovale ženske vsega sveta, sam pa je imel oči le za eno, čutil do svojega zadnjega dne leta 2008, ko je izgubil bitko z rakom. Zdaj pa bo njuno izjemno ljubezensko zgodbo, ki ohranja vero v nesmrtnost ljubezni, na filmski trak dokumentarnega filma ujel igralec Ethan Hawke, ki se bo tokrat postavil v vlogo režiserja, njegova žena Ryan Hawke pa bo stopila na soproducentsko mesto. Živela filmsko romanco Paul in Joanne sta živela svoj resnični romantični film. Na začetku 50. let prejšnjega stoletja sta se kot mlada nadobudna igralca spoznala pri broadwajski produkciji romance Piknik, od tam pa ju je usoda že hitro popeljala v Hollywood ter ju vnovič združila za snemanje ljubezenskega filma Dolgo vroče poletje, med katerim pa se med njima niso kresale iskrice le pred prižganimi kamerami, pač pa tudi za njimi. Čeprav so Paula tedaj zakonske zaobljube še vezale na Jackie Witte. A je ženi in njunim trem otrokom navkljub po koncu snemanja začel skrivaj živeti s svetlolaso Joanne. Iz nje pa je nato hitro naredil pošteno žensko, saj je v enem letu od začetka snemanja usodnega filma ne le podpisal ločitvene papirje, ampak se tudi poročil z Joanne, ki je bila zanj očitno zapisana v zvezdah. Od tedaj sta se namreč ljubila dolgega pol stoletja, vsa leta z enako strastjo in predanostjo. Ločila ju je šele njegova smrt.



Bila sta zaljubljenca, ki se drug drugega nista mogla naveličati. Ustvarila si nista le družine, njune poti so bile tudi poklicno tesno prepletene. Tudi po poroki sta namreč večkrat skupaj stala pred filmskimi kamerami, Newman je režiral več ženinih filmov, med temi tudi Rachel, Rachel, ki je obema prinesel oskarjevsko nominacijo – njej za igro, njemu za najboljši film. Najsi je torej šlo za kariero najsi zasebnost – skupaj sta bila nepremagljiva. Prav to, njuni izredni karieri in brezčasno ljubezensko zgodbo, pa želi v format dokumentarca prenesti Hawke. Za kar je že dobil soglasje in podporo tako Newmanove vdove Joanne kot njegove širše družine.