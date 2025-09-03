VESELA NOVICA

Ena največjih balkanskih zvezd rodila hčerko, dobila je prav posebno ime

Porod je potekal brez zapletov, tako mamica kot dojenček pa se počutita dobro.
Fotografija: Aleksandra Prijović se je uveljavila kot ena trenutno največjih glasbenih zvezd v regiji. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Odpri galerijo
Aleksandra Prijović se je uveljavila kot ena trenutno največjih glasbenih zvezd v regiji. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

M. U.
03.09.2025 ob 18:34
03.09.2025 ob 18:34
M. U.
03.09.2025 ob 18:34
03.09.2025 ob 18:34

Priljubljena srbska pevka Aleksandra Prijović je rodila deklico, ki sta ji s  soprogom Filipom Živojinovićem dala ime Aria, vsa družina pa je novorojenčka sprejela z veseljem, še posebej pa sin Aleksandar, navajajo srbski mediji. 

image_alt
Zanjo ponoreli Hrvati, zdaj Slovenci že skoraj razgrabili karte za to Srbkinjo

Kot je izvedel Blic, je pevka rodila v zasebni kliniki, v porodnišnico pa jo je odpeljal mož. Porod je potekal brez zapletov, tako mamica kot dojenček pa se počutita dobro.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

porod dojenček rojstvo rojstvo otroka pevka

Priporočamo

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Ena največjih balkanskih zvezd rodila hčerko, dobila je prav posebno ime

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Ena največjih balkanskih zvezd rodila hčerko, dobila je prav posebno ime

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.