Ena največjih balkanskih zvezd rodila hčerko, dobila je prav posebno ime

Priljubljena srbska pevka Aleksandra Prijović je rodila deklico, ki sta ji s soprogom Filipom Živojinovićem dala ime Aria, vsa družina pa je novorojenčka sprejela z veseljem, še posebej pa sin Aleksandar, navajajo srbski mediji.

Kot je izvedel Blic, je pevka rodila v zasebni kliniki, v porodnišnico pa jo je odpeljal mož. Porod je potekal brez zapletov, tako mamica kot dojenček pa se počutita dobro.