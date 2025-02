Ena najlepših žensk na svetu razkrila, kako se bori z rakom: »Bilo je težko in še ni konec«

Manekenka Bianca Balti se bori z rakom na jajčnikih, zdaj pa je na družbenih omrežjih razkrila veselo novico.

»Svetovni dan boja proti raku je bil vedno le naključen dan, na katerega bi me spomnile nekatere objave na Instagramu, čeprav je moja teta umrla zaradi metastatskega raka dojke pri 39 letih in je moja mama pred nekaj leti dobila multipli mielom. In kljub moji diagnozi leta 2021, da nosim gen BRCA1, zaradi česar sem decembra 2022 prestala preventivno dvojno mastektomijo, rak ni mogel zasesti mojih misli, kaj šele mojih telo,« je zapisala.

»14. oktobra sem začela svojo bitko s kemoterapijo, ki se je končala prejšnji ponedeljek, a na moje veliko presenečenje sem se v teh zadnjih nekaj mesecih počutila tako živo kot vedno. Svojega življenja nisem več jemala za samoumevno in moja hvaležnost je dosegla vrhunec. Vse se je začelo počutiti kot pravi blagoslov,« je dodala lepa Italijanka.

Manekenka je v svoji dolgi karieri večkrat pozirala gola, leta 2014 pa je krasila naslovnico Playboya, ki jo je leto pozneje razglasil za najbolj seksi žensko na svetu.

Bilo je težko in še ni čisto konec, a ničesar ne bi spremenila. Pravijo, kar te ne ubije, te naredi močnejšega, toda moja izkušnja je, da sem zaradi tega, kar me ni ubilo, vzljubilo življenje veliko bolj.

V začetku leta 2023 se je tudi slekla, da bi pokazala brazgotine po dvojni mastektomiji, ki ji je bila podvržena preventivno, potem ko je ugotovila, da ima genetsko nagnjenost k razvoju raka dojke in maternice.