Emmo Stone je izdal trebušček

Trebuščka ne more več skriti. FOTO: Twitter

Nikoli ni bila varuška

Dežela La La v režiji Damiena Chazella ji je prinesla oskarja. FOTO: Dale Robinette/Press Release

Kot najstnica si nisem želela ne otrok ne moža. Zdaj si obojega močno želim.

Prejšnji mesec je meni nič tebi nič odstopila od filma, v katerem bi morala zzaigrati pod režijsko taktirko, s katerim sta v preteklosti že dokazala, da sta poklicno popoln par. Kino uspešnica Dežela La La je namreč obema prinesla oskarja, Damienu za režijo,pa je pometla s konkurenco v kategoriji najboljših igralk. A se je zvezdnica odrekla vnovičnemu sodelovanju. Menda zaradi prekrivajočih se urnikov. Čeprav je igralkin močno okrogel trebušček zdaj izdal, da se je vlogi morda odrekla, ker bo že v nekaj mesecih na svoja pleča prevzela še pomembnejšo vlogo. Postala bo mamica!Oskarjevka o svoji zasebnosti običajno ljubosumno in trmasto molči. Kar se ni spremenilo niti zdaj, saj še ni niti črhnila, da bo začela pisati povsem novo poglavje življenja. Je pa namesto igralke precej zgovorno izdal njeno sladko skrivnost že pošteno okrogel trebušček, ki svetu oznanja, da veliki dan, ko bosta s partnerjemzibala, ni več prav daleč. »Zelo je srečna in vznemirjena, da bo postala mamica. Videti je odlično, zdrava, kar žari,« pa je njeno nosečniško skrivnost razgalil vir in dodal, da Emma v teh dneh ne ostaja le v stikih s prijatelji, ampak je še naprej precej dejavna in redno telovadi.Prikupno igralko naj bi v teh dneh obdajal tisti posebni, čarobni nosečniški žar. A kako tudi ne, ko pa se ji uresničujejo vse želje za njeno odraslo življenje. Kajti medtem ko je priznala, da ji v mlajših letih ni na kraj pameti padlo, da bi se poročila in imela družino, se ji je pogled na to, kaj je v življenju resnično pomembno, začel spreminjati pri dopolnjeni tridesetici pred dvema letoma. »Z leti in odraščanjem se je spremenil moj pogled na otroke. Kot dekle namreč nikoli nisem bila varuška. Kot najstnica sem vselej poudarjala, da ne želim otrok in se ne želim poročiti. A zdaj, starejša in zrelejša, sem si zaželela tako otrok kot moža in poroke,« je priznala zvezdnica, ki se ji to uresničuje drugo za drugim. Čeprav ni nikoli uradno potrdila, da sta si z Davom, s katerim sta se zaljubila pred štirimi leti, že izmenjala poročne zaobljube, naj bi se lani skrivaj poročila.Bodoča očka in mama sta poroko načrtovala za lanski marec, a jima je načrte prekrižala pandemija, zato sta jo sklenila prestaviti na poznejši čas, ko se bosta lahko veselila v krogu prijateljev in družine. A jima je bilo to očitno preveč nedoločno, saj sta se jima nato že maja na roki zalesketala ujemajoča se, menda poročna prstana. Zdaj pa ju čaka še otročiček. »Emma nadvse uživa v zakonskem življenju, zdaj pa je še noseča,« je vir povedal, da je čaša njene sreče zdaj zvrhano polna.