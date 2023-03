Predsednik neopazno snel uro vredno 80.000 evrov (VIDEO)

V francoskem Parizu so izbruhnile demonstracije zaradi napovedane pokojninske reforme (premika upokojitvene starosti), o čemer smo že poročali tukaj. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil zadnje tedne na udaru kritik zaradi vztrajanja pri izvedbi teh pokojninskih reform, pa je sredi televizijskega intervjuja spoznal, da je naredil veliko napako, ko je mahal z drago uro pred ljudmi, ki bodo morali za pravico do pokojnine delati dve leti dlje.

V oddaji, ki je v Franciji zelo priljubljena, se je sredi govora o reformi in demonstracijah, ki pretresajo vso državo, odločil sneti tisto drago uro. V nekem trenutku sredi zgodbe Macron potisne roke pod mizo in uro položi na svojo desno stran, v naslednjem trenutku pa je njegova roka na ekranu brez dragega nakita.

Vrednost ure, ki se je je znebil, da ne bi dodatno jezil ljudstva, je ocenjena na neverjetnih 80.000 evrov, pišejo tuji mediji, ne da bi navedli, za katero znamko gre. Na posnetku, ki je bil objavljen na uradnem profilu francoskega predsednika na YouTubu, je razvidno, da ima prvo tretjino oddaje uro, v drugih dveh tretjinah pa ne.

Izbruhnili so protesti

Spomnimo, Macron je pred tedni trdil, da je reforma nujna za ohranitev specifičnega pokojninskega sistema Francije, vendar ljudje niso želeli dovoliti, da bi se pokojninska meja premaknila z 62 na 64 let, zato so izbruhnili protesti, ki so privedli do številnih težav pri delovanju države.

Ne glede na vse pa francoski predsednik nad reformo ni obupal in ko je ugotovil, da ne bo dobila podpore parlamenta, se je odločil aktivirati tretji odstavek 49. člena francoske ustave, ki vladi dovoljuje sprejemanje spornih pokojninske reforme brez parlamentarnega glasovanja, kar je še dodatno razbesnelo ljudstvo, poroča Mondo.