Emma Roberts je postala mamica

Po dobrem letu in pol ljubezni sta postala očka in mamica. FOTO: Rol/x17online.com

Zamrzniti si je dala jajčeca

Emmo in Garretta je pričakovanje otročička še tesneje povezalo. FOTO: osebni arhiv

Vrtiljak čustev

Takoj ko sem nehala misliti na nosečnost, sem zanosila.

Novo leto bo zaresnično novo. V svoji življenjski knjigi namreč začenja pisati povsem novo poglavje, v katerem se bo vsaj na začetku srečevala z neznankami in z zanjo še neraziskanimi in neodkritimi rečmi.Kajti mična hollywoodska igralka je prvič postala mamica. Njo in njenega srčnega izbranca, s katerim sta se zaljubila lansko pomlad, je osrečil prihod sinka. »Mamica in fantek sta odlično,« je razkril vir in dodal, da je štručka veselja ob prihodu tehtala dobre štiri kilograme.Ljubka zvezdnica je ena tistih, ki so že od dekliških let sanjarile o materinstvu, v mislih pa si tudi izrisale, kako naj bi teklo njihovo življenje. »Že od nekdaj si želim otrok, vsaj v teoriji. Bila sem namreč še otrok, ko sem mamo prosila, naj ima še enega dojenčka. In ko se je iz porodnišnice vrnila z mojo mlajšo sestrico ... nikoli ne bom pozabila, že prvi dan sem jo pestovala, jo želela obleči, se z njo igrati,« je priznala lepotička in dodala, da je bila pri 16 letih prepričana, da bo do svojega 24. rojstnega dne že poročena ženska z vsaj enim otrokom. »A se je vmešalo življenje. Sploh moj poklic z ogromno potovanji in nemogočim urnikom ni idealen za tradicionalno osnovanje družine.«Čeprav ni bil igralski poklic tisti, zaradi katerega je pomislila, da bodo njene želje o družini morda ostale zgolj neuresničene sanje. Nedavno, danes 29-letna zvezdnica se je namreč počasi že bližala tridesetici, so ji zdravniki namreč odkrili endometriozo, ki močno oteži zanositev in lahko povzroči neplodnost. Zaradi tega si je dala zamrzniti jajčeca, kar pa ni pregnalo njenih strahov. »Bilo me je groza. Sploh ob misli, da sem šla skozi vse to, a morda vseeno nikoli ne bom mogla imeti otrok.«Včasih je treba odmisliti strahove, fokus preusmeriti in stvari bodo padle na svoje mesto. »Verjetno zveni zlajnano in osladno, a v trenutku, ko sem nehala misliti na nosečnost, sem zanosila,« kar pa ni v celoti razblinilo njenih bojazni, da morda med nosečnostjo ne bi šlo kaj narobe. »Kakšnih velikih načrtov nisem delala, za vsak primer. Pa tudi novico o nosečnosti sem dolgo zadrževala zase. Zaupala sem jo le družini in, seveda, partnerju.« In tudi v resnici je veselo novico delila s svetom šele avgusta, pa še to nekoliko pod prisilo, saj se je njeni mami zareklo, da bo postala babica.Nosečnost je bila vrtiljak čustev. »Noro lepa in presenetljiva izkušnja. Že v naslednjem trenutku pa sem imela občutek, kot da mi je nekdo ugrabil telo in ga naredil za talca. Ko opazuješ, kako se ti telo spreminja, je kot vožnja na divjem vlakcu smrti. Divje!«Hkrati pa je bilo teh devet mesecev čas, ko sta se Emma in Garrett povezala bolj kot kdaj prej. »Iz dneva v dan sta bolj navdušena in vznemirjena. Garrett komaj čaka, da postane oče, prepričan je, da je otrok natanko tisto, kar potrebuje. Komaj čaka, da se loti vseh novih nalog, ki jih prinaša očetovstvo,« je povedal vir in dodal, da je zanj nosečnost dvojni blagoslov, saj ga je prisilila, da je postal odgovornejši. Čeprav se je še tik pred zdajci malce zdivjal. Februarja so ga policisti namreč kar dvakrat ustavili zaradi vožnje v pijanem stanju, zato je trenutno pogojno na svobodi, z odliko pa je že opravil tečaj za tovrstne prekrškarje.