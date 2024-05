Eminem pospremil hčerko do oltarja: Toliko solz sreče je preteklo, toliko veselja, nasmehov ...

Hailie Jade Scott, hči raperja Eminema, se je poročila z Evanom McClintockom, na slovesnosti pa je zaplesala s svojim očetom.

Hčerka raperja, znanega kot Slim Shady, je bila osupljivo lepa v beli poročni obleki, ko je v soboto, 18. maja, v Michiganu izrekla svoje zaobljube. Intimne slovesnosti so se udeležili le najbližji prijatelji in družina.

Eminem, čigar pravo ime je Marshall Bruce Mathers III, je na dogodku nosil popolnoma črn smoking in sončna očala v hollywoodskem slogu.

Hčerka raperja Eminema je dahnila usodni da. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Par se je oženil v dvorcu Greencrest, kjer se »povprečna naložba« za poroko giblje med 77.000 in 96.000 evri za enodnevni najem ter med 96.000 in 125.000 evri za »popolno vikend izkušnjo,« poroča Mirror.

Hailie je svoje veselje delila na instagramu: »Ta teden sem se zbudila kot žena. Boljšega, lepšega praznovanja si ne bi mogla želeti. Toliko solz sreče je preteklo, toliko veselja in nasmehov in toliko ljubezni je bilo v zraku. Z Evanom sva zelo hvaležna za vso družino in prijatelje, ki so pripotovali, da bi naju podprli in bili del novega poglavja najinega življenja.«

Poslovnež in vplivnica

Lani februarja je Hailie na instagramu objavila svojo zaroko z dolgoletnim fantom Evanom. 27-letna vplivnica je delila prisrčno novico s svojimi 3 milijoni sledilcev in objavila niz posnetkov, ki so ujeli sanjski trenutek zaroke.

Hailie Jade in Evan sta povezana od leta 2016 in govori se, da Eminem razmerju v celoti daje blagoslov. Evan je poslovnež, pod palcem naj bi imel od 1 do 5 milijonov dolarjev. Spoznala sta se med študijem na državni univerzi Michigan, kjer je Hailie študirala psihologijo, Evan pa ekonomijo.

Hailie Jade. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

V preteklosti je Hailie spregovorila o svoji izkušnji kot otrok slavnega starša in to označila za »nadrealno«. Leta 2022 je spregovorila o svojem edinstvenem odraščanju v podkastu »Just a Little Shady«, ki ga vodi s svojo najboljšo prijateljico iz otroštva Brittany Edni.

O tistih časih je dejala: »Če razmišljam o tem, kako sem odrasla, pomislim 'vav, to je tako nadrealistično'. Stvari, za katere sem mislila, da so normalne, so bile v resnici prav zares posebne.«