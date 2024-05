Elvisov dom je vnukinja v zadnjem hipu rešila pred dražbo

Posest Graceland, kamor se je leta 1957 preselil kralj rock'n'rolla Elvis Presley in tam živel do svoje smrti, je bila zadnje mesece v središču sodnega spora med Elvisovo vnukinjo Riley Keoug in podjetjem, ki jo je hotelo dati na dražbo. Firma Naussany Investments, ki se je septembra pojavila od nikoder, je namreč trdila, da je Rileyjina mama Lisa Marie Presley leta 2015 Graceland uporabila kot jamstvo za posojilo 3,5 milijona evrov, ki pa ga nikoli ni poplačala. Zdaj so torej zahtevali svoje in za včeraj načrtovali javno dražbo Gracelanda, ki je postal zaradi nepoplačila posojila njihov. A Riley, ki je po materini smrti postala dedinja dedkove posesti, je bila odločena, da jim svoje dediščine ne bo prepustila, saj da njihova zahteva temelji na lažeh. Trdila je, da njena mama nikoli ni vzela tega posojila, podpis Lise Marie na dokumentih pa da je resda zelo podoben maminemu, a ponarejen. Očitno so bili njeni dokazi dovolj prepričljivi, saj ji je sodišče le dan pred napovedano dražbo ugodilo in ustavilo prodajo.

Na dražbi Elvisova Biblija Elvisovi oboževalci z zelo globokimi žepi se za Graceland torej ne bodo mogli potegovati, lahko pa se bodo polastili izdaje Biblije, ki je ležala na Elvisovi nočni omarici, in sicer tudi 16. avgusta 1977, v noči njegove smrti. Zvezdnikovo Sveto pismo z izklicno ceno 30 tisočakov bo dalo jutri na dražbo avkcijska hiša GWS Auctions, katere lastnica je nekdanja poslovna partnerica Priscille Presley. Na platnici knjige je z zlatimi črkami vtisnjeno Elvisovo polno ime, Elvis Aaron Presley, v knjigi pa je polno podčrtanih odstavkov in vrstic, ki so kralja očitno še posebno nagovarjali.

Elvisov dom je rešen! lahko zdaj na ves glas zavpije Riley. »Sodišče je potrdilo, da so bile terjatve podjetja Naussany Investments lažne. Prodaje ne bo. Graceland bo še naprej deloval kot preteklih 42 let in omogočal Elvisovim oboževalcem z vsega sveta, da obiščejo njegov dom,« je po začasni ustavitvi prodaje sporočilo podjetje Elvis Presley Enterprises, ki upravlja Elvisovo premoženje in posest. Graceland so že v 80. letih minulega stoletja odprli kot glasbeni tematski park, obišče ga več kot pol milijona ljudi na leto. Na posestvu so grobovi Elvisa in njegovih staršev ter Lise Marie in njenega sina Benjamina.

Graceland je za las ušel prodaji. FOTO: Mandel Ngan/Afp

Kraljeva Biblija je polna zaznamkov in podčrtanih odstavkov. FOTO: Reuters

Elvis Presley je Graceland kupil leta 1957. FOTO: Reuters

Sodnik je odredil zgolj začasno ustavitev dražbe, a Gregory Nassauny iz podjetja, ki se je želelo polastiti Gracelanda, je povedal, da se za Elvisovo posest ne bodo več borili. Ne zato, ker priznavajo poskus prevare, pač pa je boj preveč zapleten, potekal bi v kar treh zveznih državah, saj Lisa Marie posojila ni najela v Tennesseeju, kjer stoji Graceland. Ob tem pa je Nassauny še dodal, da si po nasvetu odvetnika tudi ne bodo prizadevali za vračilo večmilijonskega posojila.