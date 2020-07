Eltonu Johnu spominski kovanec

75.000 evrov naj bi bil vreden najdražji kovanec.

Njegova kariera traja že več kot pol stoletja, nedvomno je eden od simbolov Združenega kraljestva in največjih glasbenikov sodobnega časa, njegova dobrodelna prizadevanja odmevajo po vsem svetu. Prav zato si je 73-letnizaslužil poseben poklon: njegova podoba zdaj krasi kovance iz posebne serije britanske Kraljeve kovnice.Zasnoval jih je umetnik, v središče pa je postavil zvezdnikov slamnik, metuljček in sončna očala, ki jih povezuje notni znak. Priznanje je zanj neverjetna čast, je izjavil Elton John, ne nazadnje je postal šele drugi glasbenik v britanski zgodovini, ki se mu je kraljeva kovnica tako poklonila, januarja je svoj kovanec dobila legendarna zasedba Queen. Pevčevi kovanci so na voljo v različnih vrednostih, zanje je treba odšteti od le nekaj funtov pa do več tisočakov, najdražjega, iz kilograma zlata, cenijo na 75.000 evrov. Na prodaj so tudi cenejše različice, srebrne in iz drugih, cenovno dostopnejših kovin. Še letos bo tako Kraljeva kovnica v sodelovanju z glasbenikom izdala poseben spominski kovanec, ki ga bodo nato v dobrodelne namene prodali na dražbi, nadobudni zbiratelji si seveda že manejo roke.Za Eltonom Johnom je izjemno pestro obdobje, lani je objavil avtobiografijo, na velika platna je prišel film o njegovem življenju Rocketman, na začetku leta pa se je podal na svojo poslovilno turnejo, a je koncerte ustavila pandemija.