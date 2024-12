Elton John slep na desno oko

Britanski glasbenik Elton John, ki ima velike težave z vidom, je na nedavni premieri muzikala­ ­Hudičevka v Pradi, za katerega je napisal glasbo, povedal, da predstave ni mogel videti, jo je pa slišal in pri tem užival. »Nisem mogel priti na številne predpremiere, ker sem, kot veste, izgubil vid. Zato mi je težko to doživljati. Ampak rad jih slišim in nocoj je zvenelo dobro,« je dodal.

Septembra je 77-letni Elton John razkril, da je zaradi hude okužbe oči, ki jo je staknil poleti med bivanjem v Franciji, oslepel na desno oko, na levem očesu pa ima zelo omejen vid. »Zdravim se, vendar je to izjemno počasen proces. Nekaj časa bo trajalo, da bom znova videl na prizadeto oko,« je zapisal v izjavi, ki jo je delil na družbenih omrežjih. »Zelo sem hvaležen odlični ekipi zdravnikov in medicinskih sester ter članom družine, ki so v zadnjih nekaj tednih tako dobro skrbeli zame.« Podrobnosti o svojem vidu ni razkril, se je pa v govoru izrecno zahvalil možu Davidu Furnishu, ki mu ves čas stoji ob strani.

Vanessa Williams v odrski Hudičevki v Pradi, za katero je glasbo napisal Elton John. FOTO: Matt Crockett/Reuters

77 let ima slavni glasbenik.

Upanje in spodbuda

Prejšnji teden je glasbenik za Good Morning America povedal, da zaradi okrnjenega vida zamuja z izdajo naslednjega albuma z dolgoletnim sodelavcem Berniejem Taupinom. »Julija sem na žalost izgubil vid na desnem očesu, moje levo oko pa tudi ni najboljše,« je opisal. »Obstajata upanje in spodbuda, da bo vse v redu, toda ... Trenutno sem obtičal na mestu. Lahko, na primer, dajem intervjuje, težko pa grem v studio in snemam, ker ne vidim besedila.«

Hudičevko v Pradi so uprizorili ob dnevu boja proti hivu in aidsu v gledališču Dominion na londonskem West Endu. Gala predstavo so uprizorili z namenom zbiranja sredstev za fundacijo Eltona Johna za boj proti aidsu. Muzikal, ki je prirejen po istoimenski knjigi Lauren Weisberger in filmu iz leta 2006, pripoveduje zgodbo o Andy, mladi nadobudni novinarki, ki postane pomočnica naporne urednice Mirande Priestly.

V filmu jo je upodobila Meryl Streep, v muzikalu pa je to vlogo prevzela ameriška igralka Vanessa Williams. Zvezdniškega dogodka so se udeležili številni znani obrazi iz sveta mode, med njimi glavna urednica revije Vogue Anna Wintour, o kateri se že dolgo govori, da je navdihnila lik Mirande Priestly.