Elon Musk opažen z novim dekletom: igralka je 23 let mlajša od milijarderja

Elona Muska so opazili s svojim novim dekletom, 27-letno avstralsko igralko Natasho Bassett, med uživanjem kosila na počitnicah v St. Tropezu.

Par je bil viden med obrokom v hotelu Cheval Blanc, kjer sta sedela in uživala v pogledu na hotelski bazen in kopalce. Nato sta z roko v roki odšla iz drage restavracije in se sprehodila po plaži.

Bassett, Muskovo najmlajše dekle do zdaj, je nosila elegantno obleko Zadig & Voltaire ter srebrne sandale in ujemajočo se torbico. Musk, ki je bil letnemu času manj primerno oblečen, je nosil temno sivo majico, črne kavbojke in črne usnjene škornje.

Par naj bi začel hoditi februarja letos, ko so ju opazili pri izstopu iz Muskovega zasebnega letala v Los Angelesu.

Musk je pred kratkim s pomočjo nadomestne matere dobil svojega drugega otroka z nekdanjo punco Grimes, septembra pa sta sporočila, da sta končala njuno romanco.

Od takrat se zdi, da je Bassett postala del družine. Prejšnji teden se je udeležila številnih dogodkov v Cannesu, kjer je bila gostja tudi Muskova mama Maya.

Domneva se, da se je par udeležil premiere Bassettinega novega filma "Elvis". V biografskem filmu igralka igra lik ene od pevkinih deklet.

Musk je pred tem hodil z igralkama Amber Heard in Talulah Riley.