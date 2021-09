Elon Musk in Grimes le še prijatelja

Po treh letih se je njuna ljubezen izpela. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Udarila sta se zaradi sinovega imena

Zaljubila sta se leta 2018, lani pozdravila prvorojenca, zdaj pa sta zakorakala po ločenih poteh.

Bila sta sicer precej nekonvencionalen par, vseeno pa se je zain kanadsko pevkozdelo, da sta našla svojo drugo polovico.Kajti medtem ko je on posvetil življenje osvajanju vesolja, saj je eden glavnih ciljev njegovega podjetja SpaceX poslati človeka na Mars, bi si ona želela biti ena prvih naseljenk rdečega planeta, sanjari pa tudi, da bi živela dovolj dolgo, da bi ji tehnologija omogočila zavest naložiti v umetno telo. Toda njuno zanimanje za zunajzemeljsko ni bilo dovolj, da bi njuna ljubezen obstala, saj sta se po treh skupnih letih, ki sta jih okronala z rojstvom sinka, delno razšla.»Delno sva ločena, a se imava še vedno rada, pogosto se vidiva in ostajava v odličnih odnosih,« je milijarder oznanil zamiranje njunega (ljubezenskega) partnerstva.Glavni razlog za njuno delno ločenost tiči v razdalji, ki jima je preprečila, da bi zaživela pravo družinsko življenje. Ekscentrična pevka zaradi snemanja serije Alter ego namreč večino časa živi v Los Angelesu, podjetji SpaceX in Tesla pa od Elona zahtevata, da je v Teksasu, hkrati pa mora zaradi poslov pogosto leteti z enega konca planeta na drugega. Dinamika, ki še zdaleč ni idealna za družinsko življenje, torej, in sta spoznala, da je bolje, da v prvi vrsti ostaneta prijatelja, ki skupaj bdita nad enoletnikom s precej vesoljskim imenom. »Grimes je trenutno pri meni, najin dojenček X pa v sosednji sobi.«Danes se odlično razumeta, a še preden sta se zaradi razdalje odločila za razhod, je v njunem odnosu že precej škripalo. Tako je pripovedovala njuna včasih precej ostra izmenjava besed na družabnih omrežjih, nekajkrat sta drug drugemu za nekaj ur celo nehala slediti. Sicer pa sta se udarila zaradi sinovega imena, tudi ker naj bi pevka napačno razložila pomen za vsako izmed črk. Novopečeni mamici nadalje ni bilo pogodu Elonovo razmišljanje, da ga malček vsaj v prvih letih življenja tako ali tako ne potrebuje, saj zgolj je in kaka, zaradi česar je vloga mame neprimerljivo pomembnejša od očetove.»Ko otrok odraste, dobim tudi sam neko vlogo. Z njim bom ravnal kot s prejšnjimi otroki. Peljal ga bom na izlet v svoja podjetja, šla bova na ogled Kitajskega zidu,« namreč razmišlja oče šestih, ki je s prvo ženopozdravil pet sinov. Še letos pa je Grimes sledilcem na družabnih omrežjih zaupala, da je Elon, vsaj ko pride do tipkanja na twitter, precej nezrel.