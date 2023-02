Elizabetini kosmatinci počivajo ob kraljevi posesti

Da je bila pokojna kraljica Elizabeta II. vse življenje velika ljubiteljica psov, še posebno valižanskih ovčarjev, je znano, do nedavnega pa so le redki vedeli, da so vsi njeni ljubljenčki tudi po tem, ko so zapustili za svet, ostali v njeni bližini. Kraljica jih je namreč k večnemu počitku položila na posebno pokopališče kraljevih ljubljenčkov tik ob posesti Sandringham.

Britanska kraljica je prvega valižanskega ovčarja dobila za 18. rojstni dan in se v pasmo zaljubila.

Prva je svojega zvestega kosmatinca, borderskega ovčarja, tam pokopala kraljica Viktorija leta 1887, skozi stoletja pa je v parku ob posestvu zraslo pravo pokopališče. Vsak ljubljenček ima čisto pravi nagrobnik, ki poleg imena vključuje še datum kotitve in kdaj so odšli na drugi svet. Nagrobniki vseh valižanskih ovčarjev kraljice Elizabete II. vključujejo tudi napis, ki da obiskovalcu vedeti, koliko let jo je posamezni pes razveseljeval, na nekatere pa je dala vladarica napisati še sorodstveno razmerje z drugimi ovčarji. Kraljica je omenjeno pasmo namreč tako zelo oboževala, da je valižanske ovčarje mnogo let celo sama vzrejala. Prenehala je nekaj let pred svojo smrtjo, ko ji je začelo pešati zdravje, takrat je dejala, da noče, da bi kateri od kosmatincev ostal brez nje.

Kosmatinci so očarali tudi obiskovalce Buckinghamske palače. FOTO: Ross Land/Getty Images

Zadnja je bila tako psička Willow, ki je poginila leta 2018, princ Andrew ji je leta 2021 podaril dva psa, poleg valižanskega ovčarja še mešanca med valižanskim ovčarjem in jazbečarjem, da bi ji krajšala čas med zaprtjem države zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, a je slednji še istega leta, komaj en mesec po smrti kraljičinega moža, poginil. Njeni vnukinji, princesi Eugenie in Beatrice, sta ji nato, da bi jo nekoliko razvedrili, za 95. rojstni dan podarili novega kužka, in oba sta z Elizabeto II. ostala do njene smrti septembra lani. Posvojila sta ju princ Andrew in njegova nekdanja žena Sarah Ferguson.