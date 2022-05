Elizabeta II. kot je niste še videli: ob jubileju Algoritmična kraljica

Pred 70 leti, ko je zasedla prestol in začela pisati pomembno poglavje v britanski zgodovini, je med umetniki vladala prava evforija, kdo jo bo ovekovečil s čopičem in barvo. V 21. stoletju je možnosti umetniškega izražanja zelo veliko, Elizabete II. se je tako ob častitljivem jubileju lotila kar umetna inteligenca.

Imenovana po znanstvenici

Britansko monarhinjo je ovekovečil robot Ai-Da, ki je izurjen za slike, risbe in skulpture. Barvit portret, imenovan Algoritmična kraljica, prek upodobitve monarhinje večdimenzionalno odseva različne poglede tehnoloških sprememb zadnjih desetletij; kraljica je po mnenju nekaterih na umetnini nadvse mogočna, vsekakor pa je mojstrovina prelomna, zgodovinska.

Prvič jo je upodobil robot. FOTO: Instagram

Čeprav je morda na prvi pogled videti nenaravna, pločevinasta, pa se slika nedvomno klanja njeni veličini in izjemnemu delu, ki ga opravlja za britanski narod, po mnenju robotovega snovalca Aidana Mellerja je kraljica stabilna in močna vodja v prelomnem obdobju sprememb in razvoja.

Mojstrovina je za mnoge prelomna.

Elizabeti II. je s svojo ekipo tako čestital ob platinastem jubileju, umetnina pa bo v kratkem na ogled javnosti, med drugim na katerih od naslednjih samostojnih razstav ustvarjalnega robota; Ai-Da, ki je poimenovana po matematičarki in znanstvenici Adi Lovelace, je namreč sodelovala že na letošnjem beneškem bienalu in se lahko pohvali tudi z drugimi mojstrovinami. Ai-Da, ki je luč sveta ugledala leta 2019, se lahko prek posebnega znakovnega jezika celo pogovarja; čustev ne more razpoznavati, povedo snovalci, a prek sprememb na človekovem obrazu prepoznava spremembe in tako dokazuje velik napredek pri razvoju umetne inteligence.

No, portret je deležen tudi številnih kritik, mnogi namreč menijo, da umetnik ne more ustvarjati brez pristnega doživljanja čustev, zato da je kraljičin pogled prazen, celotna podoba pa toga in brezizrazna. Robot pač lahko gleda, a zgolj zre v prazno, globine pa ne vidi, poudarjajo.