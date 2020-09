Elizabeta II. je prva dama britanskega Voguea

Šele peti krizni nagovor

Britanska izdaja ugledne revije Vogue je pred tremi leti začela novo tradicijo: ob koncu poletja imenujejo 25 žensk, ki so po njihovem najbolj vplivale na svet v minulem letu, na vrhu letošnjega seznama pa kraljuje – kraljica., kakopak, ki je po oceni žirije tudi med strahotno pandemijo svojim podanikom in preostalemu svetu ponujala uteho.Največji vtis je naredila s svojim televizijskim nagovorom 5. aprila: skupno je v vsej svoji izjemno dolgi vladavini televizijsko občinstvo naslovila le petkrat (če ne štejemo vsakoletnega božičnega voščila), tokratni nastop pa si je ogledalo skupno kar 24 milijonov ljudi. Znova se bomo srečali, je sklenila svoj nagovor in tako mnogim dala upanje na boljši jutri, so prepričani v žiriji in uredništvu, nastop, ki so ga posneli v znamenitem dvorcu Windsor, pa je seveda doživel številne ponovitve tako na televizijskem sporedu kot na številnih internetnih kanalih.Kritiki seveda niso pozabili, da je za kraljico zares zahtevno leto, eno najzahtevnejših v zgodovini monarhije: spomnimo, veliko sramoto je dvoru prinesel princz domnevno vpletenostjo v grozljive pedofilske zgodbe, ki sta jih krojila že pokojniin, kraljevino pa sta spomladi, tik pred izbruhom novega koronavirusa zapustila tako zelo priljubljena princins svojimter jo mahnila čez lužo: kljub udarcem svojih najbližjih pa je kraljica zmogla še toliko moči in pozitivne naravnanosti, da je potolažila svoje podanike in svet ter jih prepričala, da bo Velika Britanija združila moči s preostalim svetom in premagala tudi pandemijo.»Uspešno smo premagali že številne izzive, a tokratni je drugačen,« je povedala v nagovoru in se zapisala v zgodovino. »Zdaj imamo vse države sveta skupni cilj, da z napredno znanostjo in sočutjem premagamo bolezen. Uspelo nam bo – za uspeh pa bo zaslužen prav vsak od nas.«Elizabeta II. in princsta karanteno preživela v dvorcu Windsor, minuli teden pa sta se preselila v škotski Balmoral, kjer par tradicionalno preživlja poletja. Med pandemijo dela sicer ni obesila na klin, saj se prek videoklicev redno sestaja s pomembnimi in vplivnimi, vsak teden ji mora o svojem delu, kot veleva protokol, poročati tudi premier. Udeležila se je tudi poroke svoje vnukinje, princese, veterana, ki je z dobrodelno hojo zbral milijone za britansko zdravstvo, pa je imenovala za viteza.V skupini 25 izbrank revije Vogue se je znašla v družbi igralke, pevke, Netflixove podpredsednice, številnih aktivistk in humanitark ter novinarke, ki je med intervjujem konec lanskega leta tako rekoč na kolena spravila njenega sina Andrewa in ga spodbudila k umiku iz javnega življenja.