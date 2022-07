Elizabeta II. in ostali kraljevi uživajo na Škotskem in v Afriki

Tudi kraljevi si med poletnimi meseci radi nekoliko odpočijejo od obveznosti, za kar imajo na voljo precej lastnih počitniških domov na različnih koncih kraljevine, tu in tam pa se za spremembo odpravijo tudi onkraj meja domovine.

V Bocvani sta Harry in Meghan med drugim pomagala slonom. FOTO: Instagram

Razen kraljice Elizabete II. Njen najljubši kraj pod soncem, kot ga je poimenovala sama, je škotski dvorec Balmoral, kjer poletja preživlja od otroštva, pogosto pa povabi preostale člane družine, da ji pridejo za nekaj dni delat družbo.

Njena sestra, pokojna princesa Margareta, je po drugi strani za raj na Zemlji označila otok Mustique, kjer je imela kraljeva družina nekoč razkošno vilo s petimi spalnicami, prav toliko kopalnicami in bazenom, danes pa jo lahko najame vsak, ki ima dovolj pod palcem.

Za eno noč je namreč treba odšteti okrog 5000 evrov, a je minimalno število prenočitev pet. Seveda ne gre pozabiti na dolgo pot, ki čaka tiste brez dostopa do zasebnih letal. Najprej je treba namreč poleteti na katerega od bližnjih otokov St. Lucia ali Barbados, nadaljnji polet na Mustique pa je mogoč le podnevi, saj pristajalna steza za otoku ni osvetljena.

Princ Harry je odpeljal Meghan na prvi skupni oddih v Afriko, William in Kate sta se tam zaročila.

Otok je zelo ljub tudi Kate in princu Williamu, ki sta sicer, enako kot Williamov brat Harry, zaljubljena v Afriko. Prav posebno mesto v Harryjevem srcu ima Bocvana, kamor je na prvi oddih odpeljal Meghan Markle, da sta uživala v skupnih trenutkih, preden so paparaci in javnost izvedeli za njuno ljubezen in je bilo konec z zasebnostjo, William pa je Kate za roko zaprosil v Keniji. Na poročno potovanje sta zakonca Cambridge nato odpotovala na Sejšele, sveže poročena Susseška pa sta se vrnila v Afriko.