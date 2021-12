Takšna darila ima najraje Elizabeta II.

Božično novoletni prazniki so zelo pomembni tudi v kraljevih družinah, še posebno božič ima prav posebno mesto v srcih evropskih vladarjev in njihovih najbližjih. Britanska kraljica Elizabeta II. tako vsako leto gosti širšo družino, torej tudi bratrance in sestrične, v Buckinghamski palači, kjer nekaj dni pred praznikom sedejo k božičnemu kosilu, nato pa se njeni otroci z družinami odpravijo v dvorec Sandringham, kjer sledita večerja in obdarovanje, na božični dan pa se odpravijo k maši. Kraljica ima glede obdarovanju prav posebno tradicijo. Ker ima tako rekoč vse, česar si lahko poželi, podobno velja za druge kraljeve, si na božični večer izmenjajo malenkosti, ki pa morajo biti šaljive.

Pred dnevi sta se princ Jacques in prinesa Gabriella udeležila odprtja božične vasice. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Pred časom je vojvodinja Cambriška z javnostjo delila, kaj je bilo njeno prvo darilo kraljici za božič, in priznala, da je bila pred obiskom nadvse nervozna. Tako zaradi protokola kot obdarovanja. »Dolgo sem razmišljala, kaj podariti kraljici, nato sem se vprašala, kaj bi podarila svojim staršem, in se odločila, da bom darilo naredila kar sama. Drzna odločitev, vem, saj bi to lahko bilo slabo sprejeto. Naredila sem čatni po receptu svoje babice, vedno sem ga rada pripravljala, zato nisem bila popolna novinka, in kraljica je bila navdušena,« je v smehu povedala. Sicer pa je Elizabeta II. najbolj smešna in nenavadna darila prejela od vnukov, med njimi sta bila denimo pojoči hrček in v usnje oblečen pokrov za straniščno školjko. Ene tradicije pa letos žal ne bo. Po večerji in obdarovanju je bil namreč na vrsti kraljičin že pokojni mož princ, ki je goste povabil v salon na pijačo, ki jim jo je točil sam. Morda kraljevi namesto tega uvedejo novo tradicijo, zagotovo pa njegove vloge ne bo prevzel nihče drug, saj je kraljica odločena, da bo to za vedno ostal Filipov prispevek k praznikom. Če želite komu od kraljevih poslati praznično voščilnico z lepimi željami, je bodo veseli in prav vsakemu se zanjo pisno tudi zahvalijo. Njihove naslove je mogoče najti na uradni spletni strani britanske kraljeve družine, na pisemsko ovojnico pa ne pozabite napisati svojega naslova.

Za prvi božič, ki ga je preživela s kraljevimi, je Kate kraljici skuhala čatni.

Slavnostni koncert

Zelo ljubko tradicijo gojijo na monaškem dvoru. Pred šestimi desetletji jo je začela Albertova mama, kneginja Grace Kelly. Pred božičem na dvor povabijo otroke iz vse države, princ Albert se celo obleče v Božička, in jim razdelijo darila. Vsako leto je navdušeno sodelovala tudi njegova žena Charlene, ki pa bo letos zaradi slabega zdravstvenega stanja najverjetneje odsotna.

Na belgijskem dvoru vsako leto nastopijo simfoniki.

Nizozemski kralj Willem-Alexander je z družino med prazniki običajno obiskal ženine starše v njeni rodni Argentini, lani so se morali temu odreči zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med katerimi so bile tudi omejitve potovanj, ali se bodo letos ponovno odpravili v Južno Ameriko, pa še ni znano. Na nizozemskem dvoru si darila izmenjajo za Miklavža, ki je tam veliko pomembnejši kot Božiček, za božič sledi le kraljev nagovor rojakom, ki je posnet vnaprej, na nacionalni televiziji pa ga predvajajo na božični dan. Enako tradicijo imajo v Veliki Britaniji in Španiji.

Zelo velikopotezno pa praznujejo na belgijskem dvoru, kjer kralj in kraljica k sebi povabita simfonike. Ti v palači priredijo slavnostni koncert, ki si ga prek televizijskih zaslonov lahko ogledajo tudi preostali Belgijci.

Prav vsi kralji ali kraljice pa svoje oboževalce med prazniki razveselijo z novimi družinskimi portreti, posnetimi prav za to priložnost. Običajno nasmejane družine pozirajo pred razkošno okrašenimi smrečicami, nekateri mlajši člani pa so v zadnjih letih stopili korak dlje in na družabnih omrežjih raje objavljajo videovoščila, ki jih imajo ljudje še raje, saj ponujajo vpogled v košček njihovega življenja.