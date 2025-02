Ekstravagantna zabava žene Marka Zuckerberga

Priscilla Chan in njen mož Mark Zuckerberg sta na svojih profilih na Instragramu delila nekaj utrinkov z razkošne zabave, s katero je ona proslavila 40. rojstni dan in na katero je par povabil člane družine ter prijatelje.

Ekstravagantno pripravljena miza, beli stoli, mogočni lestenci in veliko zelenja so odražali razkošje, mož slavljenke pa ni skoparil s pohvalami na njen račun:

»Praznovanje najpomembnejše osebe v mojem življenju. Izjemne partnerice, mame in prijateljice. Hvaležen sem, da delim življenje s tabo,« je zapisal ob nizu posnetkov.

Fotografije na družabnih omrežjih prikazujejo Marka in Priscillo pred začetkom zabave, med zabavo, na njih so ujeti detajli, kot sta torta v obliki posode za hlajenje šampanjca in sproščeni ples slavljenke ter povabljencev.

Kar na posnetkih prav tako izstopa, je garderoba zvezde večera, med zabavo je zamenjala kar pet oblek:

»Dopolnila sem 40, obkrožena z družino, prijatelji, smehom in plesom. Presrečna sem, da sem tako zelo ljubljena,« je zapisala Chanova.

Tri hčerke

Mark Zuckerberg in Priscilla Chan sta skupaj več kot polovico svojih življenj in imata tri hčere: osemletno Maksimo, šestletno Augusto in dveletno Aurelio.

Spoznala sta se leta 2003, od tedaj sta nerazdružljiva. Priscilla je po poklicu pediatrinja, korenine ima v Vietnamu, od koder so njeni starši kot begunci pribežali v Združene države Amerike.

Z dvema mlajšima sestrama je odraščala v Massachusettsu, kjer je njen oče vodil restavracijo, nato pa ustanovil lastno podjetje, ki se je ukvarjalo z ribolovom.

Bila je izjemna učenka, najboljša v svoji generaciji, po odličnih rezultatih na maturi je prejela polno štipendijo za Univerzo Harvard.

Danes deluje skupaj s svojim možem in je vodja številnih filantropskih projektov, ki se osredotočajo na duševno zdravje, izobraževanje mladih ter predporodno oskrbo nosečnic.

Potencial v nas

»Po 20 letih od najinega prvega zmenka me Mark še vedno znova in znova nasmeji, nikoli ne zmanjka skupnih tem in divjih avantur,« je ob njegovem 40. rojstnem dnevu na družbenih omrežjih zapisala Chanova.

»Resnično me navdušujeta njegova vera v ljudi in dejstvo, da vidi potencial v vsakem izmed nas.

Ne vem, kaj vse nas še čaka, ampak veselim se najinih prihodnjih skupnih avantur ...« je dodala Priscilla, ki se je z Zuckerbergom poročila 19. maja 2012, dan po tem, ko so delnice Facebooka izjemno uspešno začele trgovanje na newyorški borzi, povzema Gloria.hr.