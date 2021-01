Eksplodirala vaginalna sveča

62

evrov je treba odšteti za vaginalno eksplozijo.

se zadnja leta igralstvu posveča le izjemoma. V središču njene kariere je že dolgo Goop, spletni portal za kakovosten in zdrav življenjski slog, prek katerega svojim privrženkam in privržencem ponuja paleto najrazličnejših izdelkov za dom, telo in duha. Ti po besedah oskarjevke zagotavljajo eksplozijo užitkov in prijetnih ter zapeljivih vonjav, in kot kaže, je zvezdnici kar treba verjeti.Njeno svečo je namreč v domu britanske uporabnice dobesedno razgnalo, še dobro, da ni zanetila požara!Da je zgodba še bizarnejša, nedvomno pripomore dejstvo, da je sveča iz serije vaginalnih: torej Goopov izdelek, ki naj bi temeljil na vonjavah iz ženskega spolovila! Sveča je lani, ko je prišla na tržišče, sprožila kar več polemik, negodovanja pa tudi navdušenja, prah pa se je potem vendarle polegel.Do nedavnega, ko je 50-letnažgečkljivi izdelek zadela na spletni strani podjetja nekdanje igralke, nekega večera pa si jo je tudi prižgala. Še dobro, da ni zapustila njene bližine, kajti iz sveče je kaj kmalu butnil velikanski plamen, steklen kozarček pa je kar razgnalo. S partnerjem jima je uspelo ogenj nemudoma pogasiti, ostanke sveče pa sta odvrgla v sneg pred hišo. K sreči se ni nihče poškodoval, a Goop bo nedvomno moral prevzeti odgovornost za nezgodo, ki bi se lahko končala tudi tragično, če v bližini ne bi bilo para, ki si je očitno želel pričarati romantično vzdušje.Sveča je na spletni strani še vedno na prodaj, in sicer za 62 evrov, iz serije vaginalnih, ki dišijo po geraniji, bergamotki, cedri in mošusu, pa so na voljo še dezodorant in nekateri pripomočki za popolno spolno življenje. Med zanimivimi vonjavami izstopajo še orgazmična, predporočna in zmačkana, na voljo pa je tudi sveča z vonjem po penisu.