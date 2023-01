Edward Norton: igralčeva daljna prednica je bila Pocahontas

Vsi poznamo pravljično zgodbo o Pocahontas, hčerki indijanskega poglavarja plemena Povatani, ki se v romantični in delno izmišljeni različici zaljubi v kolonialista Johna Smitha. Ko si snamemo rožnata Disneyjeva očala, pa uzremo resnično žensko, ki so jo na začetku 17. stoletja zajeli angleški osvajalci, jo pokristjanili ter poročili s pridelovalcem tobaka Johnom Rolfetom.

V tekoči sezoni se bo s svojimi koreninami spoznala tudi Viola Davis. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Vse to je vedel tudi oskarjevski nominiranec Edward Norton, a se mu sanjalo ni, da se po njem pretaka kri Pocahontas. V dokumentarni oddaji Finding your roots (Spoznaj svoje korenine), v kateri voditelj in zgodovinar Henry Louis Gates Jr. s pomočjo rodoslovnih in genetskih raziskovalnih tehnik brska po družinski zgodovini svojih gostov, je zvezdnik namreč osuplo onemel – njegova praprapra- in še nekajkrat prababica je bila prav resnična Pocahontas. »Ob tem se zaveš, kako drobčkan košček človeške zgodovine si,« je dejal. Ko je enkrat spet našel besede.

Presenečen ob razkritju

Edward Norton izvira iz premožne družine poslovnežev. FOTO: Andrea Bracaglia/Kika Press/cover Images

Če bi poskušal narisati svoje družinsko drevo, bi bilo to strahovito razvejano in velikansko, je zdaj prepričan Norton. »Svojih prednikov ne moreš zasledovati dlje v preteklost, razen morda če si Viking,« meni igralec, ko je zdaj, pri 51 letih, s pomočjo oddaje začel spoznavati svoje korenine. Nedvomno ga je najbolj presenetilo, da je bila njegova 12-kratna prababica slovita Pocahontas, ki so ji na drugi strani luže postavili več spomenikov ter po njej imenovali tudi kraje. Drugo, kar mu je razkril Gates, pa je, da se po njem pretaka tudi kri lastnikov sužnjev. Voditelj mu je ob tem pokazal črno-belo fotografijo družine s petimi deklicami, starimi od štiri do deset let, ki so bile vse lastnina zvezdnikovih prednikov. »Kako se ob tem počutiš?« ga je zanimalo, Edward pa je priznal, da mu ob razkritju nikakor ni prijetno. »Če odgovorim na kratko, mi je neugodno in neprijetno, kar mi tudi mora biti. Ob tem se mora vsak tako počutiti. Toda to dejstvo ne obsoja mene ali mojega življenja, zadeva zgodovino naše države. Del zgodovine, ki je vreden obsojanja. A ta del je nujno priznati.«

Za romantično zgodbo o Pocahontas se skriva precej manj rožnata zgodba resnične ženske. FOTO: Disney

Na svoje sužnjelastniške prednike je sprva pogledal skozi lupo zgodovinskega dejstva. Nato pa še osebneje, kot moški, ki mu je bilo dano vse, predvsem tudi tisto najpomembnejše – svoboda. »Ko pomislim na zgodbo teh ljudi na fotografiji, vidim družino, v kateri so bili vsi sužnji. Vidim deklice, ki so bile rojene v suženjstvo! Ob besedicah 'sužnja, stara pet let' bi najraje kar umrl.«

Igralec, ki izvira iz premožne družine Rouse, v kateri so bili več generacij vsi bogati poslovneži, pa ni edina slavna oseba, ki je na rodoslovnem deblu naletela na sužnjelastniške prednike. Sužnje so si namreč lastili tudi predniki Bena Afflecka in televizijskega voditelja Andersona Cooperja.

Od kod prihajajo zvezdniki? Oddaja Spoznaj svoje korenine je v minulih sezonah odkrivala družinsko zgodovino zvezdnikov, kot so Barbara Walters, Martha Stewart, Kyra Sedgwick in Kevin Bacon, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Sally Field, Sting. V novi tekoči sezoni bodo te zgodbe poleg Nortona spoznali še Claire Danes, Viola Davis, Cyndi Lauper in Joe Manganiello.